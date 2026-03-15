به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حیدری یار اظهار کرد: امروز فامیل ما، شاهدان زنده نسل کشی صهیونی آمریکایی در بزرگترین جنایت تاریخ علیه کودکان هستند.

این فرد با همه ۳۴ دانش آموز شهید، خویشاوند است و می‌گوید، همه فامیل او، از خانواده دایی و عمو و عمه تا همسر برادر عروس‌ها و دامادهای این فامیل، کودکی را از دست داده و سوگوار شده‌اند.

دست کم از دو خانواده دیگر هم، پس از حمله وحشیانه صهیونی آمریکایی به دبستان شجره طیبه این شهر فقط یک تن باقی مانده‌اند.

آقای ذاکری خواهان، سرپرست یکی از این خانواده‌های شهید است، همسروی، معاون مدرسه شجره طیبه بود و تنها دخترش نیز در کلاس اول همان دبستان، درس می‌خواند که حالا با شهادت هر دو، تنها مانده است.

بتول حیدری، مادر شهیدان هانی و حامد پری تقی نژاد نیز سوگوار هر دو فرزندش است.

پیکر سه تن از شهدای دانش آموز بر اثر شدت انفجار موشک صهیونی آمریکایی یافت نشد.

از ۳۶ معلم دبستان شجره طیبه میناب ۲۶ نفر از آنان در حمله وحشیانه نهم اسفند شهید شدند.