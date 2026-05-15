استقبال مردم میناب از نمایش خیابانی«وطن و تن» 

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله ناصری کارگردان اثر نمایشی «وطن و تن» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به جنایت آمریکایی‌ها در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، یک اثر نمایشی تحت عنوان «وطن و تن» تهیه شد که با هنرنمایی هنرمندان مینابی به اجرا درآمده است.

وی افزود: این اثر تاکنون در میدان شهدای شهر میناب، محوطه مدرسه شجره طیبه، روستای کردر رضوی و شهر بندزرک اجرا شده و خوشبختانه با استقبال مخاطبان مواجه شده است.

وی افزود : نمایش خیابانی «وطن و تن» تازه ترین اثر گروه نمایشی صدف است که به شهدای والامقام جنگ رمضان به ویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم شده است و با نقش آفرینی سجاد شنبه پور، زهره حسین پور ک حلما رمضانی پور است که این روزها در میناب برای عموم مردم اجرا می‌شود.

ناصری گفت: این نمایش گوشه‌ای از زندگی و شهادت دانش‌آموزان شهید «علی و محیا سالاری» و مادر شهیدشان و همچنین معلم شهیده «زهره شهریاری» است.

وی عنوان کرد: در این اثر به شهید جاویدالاثر «ماکان نصیری» نیز پرداخته شده است تا یاد و خاطره این شهید والامقام نیز گرامی داشته شود.

کارگردان اثر نمایشی «وطن و تن» خاطرنشان کرد: مذمت وطن فروشان و تاکید بر عشق به وطن از مضامین موجود در این اثر نمایشی است.