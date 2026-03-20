مریم شعبانی سرپرست گروه «هنر مقدس» که فعالیت‌های مستمری در زمینه اجرای آثار آئینی و مذهبی دارد، درباره جدیدترین فعالیت این گروه به خبرنگار مهر گفت: از زمانی که جنگ تحمیلی اخیر شروع شد اعضای گروه «هنر مقدس» مایل بودند به جای خانه‌نشینی، از طریق زبان هنر به کنشگری بپردازند از این رو تصمیم بر این شد که در قالب یک اجرای ترکیبی از تئاتر خیابانی و هنرهای تجسمی به جنایت صهیونی‌آمریکایی در مدرسه میناب بپردازیم.

وی یادآور شد: قصدمان این بود که به جای اجرای صحنه‌ای به کف خیابان بیاییم و بدون استفاده از امکانات خاصی پیام و حرف خود را به مردم منتقل کنیم.

شعبانی در ادامه توضیح داد: قصه «فرشته‌های میناب» از زبان یک معلم مدرسه مینابی و با حضور چند دانش‌آموز شهید دبستان «شجره طیبه» میناب روایت می‌شود. بخشی از نمایش هم به زمان بعد از شهادت این کودکان و برآورده‌شدن آرزوهای‌شان مربوط است. در این نمایش بازسازی تصویری از مدرسه میناب داریم و اتفاق با زبان نمایش روایت می‌شود.

سرپرست گروه «هنر مقدس» درباره مکان‌های اجرای این اثر، گفت: ما اولین اجرای «فرشته‌های میناب» را در روز قدس داشتیم. در آن روز چندین اجرا داشتیم و مورد استقبال بسیار قابل توجه مردم قرار گرفت. حتی کودکانی که در روز راهپیمایی حضور داشتند بعد از اجرا با کودکان نمایش شروع به گفتگو کردند.

وی افزود: اجرای بعدی ما روز چهارشنبه ۲۷ اسفند در مقابل سازمان ملل بود که آنجا هم مورد استقبال قرار گرفت. روز پنجشنبه ۲۸ اسفند هم در دماوند نمایش را اجرا کردیم و قرار است روز جمعه ۲۹ اسفند در دانشگاه تهران اجرا داشته باشیم.

شعبانی با اشاره به حضور یک بازیگر بزرگسال و ۷ بازیگر کودک در «فرشته‌های میناب»، تأکید کرد: هدف ما از اجرای این نمایش بیان مظلومیت ایران و همچنین روشنگری برای جهانیان است. به همین منظور متن و موسیقی نمایش را به چند زبان ترجمه کرده‌ایم و قرار است در اختیار گروه‌های داخلی و خارجی قرار دهیم تا در شهرهای خود این اثر را اجرا کنند و برای جهانیان درباره مظلومیت ایران و جنایات صهیونی‌آمریکایی روشنگری انجام دهند.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که کودکان حاضر در نمایش از بچه‌های اعضای گروه «هنر مقدس» هستند. این کودکان در ایام ابتدایی جنگ تحمیلی از صدای بمب و موشک می‌ترسیدند ولی بعد از حضور در اجرای این نمایش و کنشگری در خیابان، ترس‌شان ریخت. هنگام یکی از اجراهای نمایش در روز قدس، انفجاری در نزدیکی ما رخ داد ولی گروه به اجراهای خود ادامه داد. هنرمندان و بچه‌ها باید در دل میدان حضور داشته باشند و به کنشگری بپردازند.