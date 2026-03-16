برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالیشاه گفت: با توجه به اعلام عزای عمومی، انتظار می‌رود مردم مازندران حرمت این ایام را حفظ کرده و از اقداماتی که فضای جامعه را از حال و هوای عزاداری خارج کند، خودداری کنند.

عالیشاه افزود: در همین راستا و با هماهنگی‌های انجام‌شده، بناست مراسم چهارشنبه‌سوری امسال به‌صورت نمادین با آتش زدن پرچم کشورهای متخاصم در میادین شهرهای استان برگزار شود تا مردم بتوانند در فضایی مدیریت‌شده در این آیین حضور داشته باشند.

دادستان مرکز مازندران گفت: این تجمع‌ها با هدف همبستگی اجتماعی و حضور مردم در میادین شهری برگزار می‌شود و انتظار می‌رود شهروندان در چارچوب قانون و با حفظ نظم عمومی در این برنامه‌ها شرکت کنند.

عالیشاه همچنین نسبت به هرگونه رفتارهای مخاطره‌آمیز هشدار داد و افزود: دستگاه قضایی با هر اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی یا وارد شدن خسارت و جراحت به افراد شود، بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد کرد.

وی تأکید کرد: افرادی که مرتکب چنین رفتارهایی شوند باید بدانند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد و ممکن است ایام تعطیلات نوروز را در بازداشتگاه‌ها یا زندان سپری کنند