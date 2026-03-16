بیعت شورای هنر و هنرمندان حوزوی با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه اعلام بیعت و تجدید میثاق شورای هنر حوزههای علمیه و ۹۱۱ هنرمند حوزوی با رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای دامت برکاته
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ اللَّهَ جَمیلٌ یُحِبُّ الْجَمالَ»
به نام آفریدگاری که هستی را بر طراوت زیبایی و کمال سرشت و هنر را در ژرفای جان انسان به ودیعت نهاد تا آینهدار جمال و جلال بیکران او باشد. خدای را سپاس که در این وادی پررمزوراز، هنر را وسیلهای برای تجلی حقایق جاودان قرار داد.
امروز که در سوگ پرواز ملکوتی قائد شهید، حضرت آیت الله امام خامنهای قدّس سرّه به دستان پلید استکبار جهانی و صهیونیزم جنایتکار، چشمها گریان و دلها پریشان است، شکر خدای را که فروغ انقلاب اسلامی ایران خاموششدنی نیست و این امانت الهی اینک به دستان پرتوان رهبر فرزانه، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای دامت برکاته سپرده شده است.
ما، اعضای شورای هنر حوزههای علمیه و هنرمندان متعهد حوزوی، با زبانی که هنر نام دارد، زیباترین سروده هستی که همان بیعت با ولی امر مسلمین است را زمزمه میکنیم. با تمام وجود با رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق مینماییم؛ میثاقی که در قاب هنر متجلی خواهد شد؛ همانگونه که در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی، با هدایتهای حکیم فرزانۀ انقلاب، امام شهید ما، هنر متعهد نام گرفت و مسیر خود را آغاز کرد.
ما در پیشگاه خداوند متعال، بر آن عهدی که بستهایم، استوار خواهیم ماند و راویان صادق این حماسۀ بیپایانیم. رسالت ما تصویرگری زیباییهای انقلاب، روایت صادقانه دستاوردهای آن، به تصویر کشیدن مقاومت افسانهای ملت ایران در برابر استکبار، و ترسیم چشمانداز روشن تمدن نوین اسلامی است. این راه، بر مدار اسلام ناب، معارف والای مکتب تشیّع و ارزشهای جبهۀ مقاومت، استوار خواهد بود.
بارالها! تو زیبایی و زیباییها را دوست داری. ما را در خلق زیباییهایی که در مسیر رضای توست، یاری فرما. رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای را در پناه خود حفظ فرما و عمر پربرکتش را تا ظهور خورشید ولایت عظمی مستدام دار. انقلاب اسلامی ایران را تا برپایی حکومت جهانی صالحان، پایدار بدار و ما را از خادمان راستین این انقلاب و خادمان فرهنگ و هنر متعهد قرار ده.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
قم- شورای هنرحوزههای علمیه و ۹۱۱ هنرمند حوزوی با آیت الله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.
نظر شما