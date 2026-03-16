  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

۳۴۸ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در شاهرود و میامی معدوم شد

شاهرود- معاون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از رویکرد پیشگیرانه دانشگاه در حوزه مواد غذایی خبر داد و گفت: ۳۴۸ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در شاهرود و میامی معدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رودباری صبح دوشنبه در بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی شاهرود از تشدید فعالیت گروه های بهداشت محیط در دو شهرستان شاهرود و میامی خبر داد و اظهار داشت: هدف از این اقدام تامین امنیت غذایی و سلامت شهروندان است.

وی با اشاره به اینکه در بازه ۹ لغایت ۲۴ اسفند ماه مراکز عرضه مواد غذایی پایش شدند، افزود: این نظارت و پایش منجر به حذف ۳۴۸ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در حوزه تحت پوشش دانشگاه شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از انجام یک هزار و ۲۸۱ مورد بازرسی طی بازه مذکور از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی خبر داد و اظهار داشت: در این خصوص با واحدهای متخلف برخورد شده است.

رودباری تصریح کرد: انجام ۸۵ مورد نمونه برداری تخصصی از مواد غذایی، انجام ۶۶۹ مورد کلر سنجی، ۸۵ مورد نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی و ارسال ۳۳ مورد نمونه برداری تخصصی از دیگر اقدامات دانشگاه بوده است.

وی ادامه داد: اولویت در شرایط حساس کنونی بر ایجاد شرایط بهداشتی در رستوران ها، پمپ بنزین و گاز، مساجد، سرویس بهداشتی، وضعیت نگهداری مواد غذایی و آب در مجتمع های بین راهی است.

کد خبر 6776078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها