۳۴۸ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در شاهرود و میامی معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رودباری صبح دوشنبه در بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی شاهرود از تشدید فعالیت گروه های بهداشت محیط در دو شهرستان شاهرود و میامی خبر داد و اظهار داشت: هدف از این اقدام تامین امنیت غذایی و سلامت شهروندان است.

وی با اشاره به اینکه در بازه ۹ لغایت ۲۴ اسفند ماه مراکز عرضه مواد غذایی پایش شدند، افزود: این نظارت و پایش منجر به حذف ۳۴۸ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در حوزه تحت پوشش دانشگاه شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از انجام یک هزار و ۲۸۱ مورد بازرسی طی بازه مذکور از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی خبر داد و اظهار داشت: در این خصوص با واحدهای متخلف برخورد شده است.

رودباری تصریح کرد: انجام ۸۵ مورد نمونه برداری تخصصی از مواد غذایی، انجام ۶۶۹ مورد کلر سنجی، ۸۵ مورد نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی و ارسال ۳۳ مورد نمونه برداری تخصصی از دیگر اقدامات دانشگاه بوده است.

وی ادامه داد: اولویت در شرایط حساس کنونی بر ایجاد شرایط بهداشتی در رستوران ها، پمپ بنزین و گاز، مساجد، سرویس بهداشتی، وضعیت نگهداری مواد غذایی و آب در مجتمع های بین راهی است.