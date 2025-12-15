  1. استانها
یک انبار مواد غذایی در شاهرود پلمب شد

شاهرود - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از پلمب یک انبار مواد غذایی غیرمجاز و غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رودباری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، از پلمب انبار مواد غذایی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و ابراز کرد: این انبار طی گشت‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه انبار مذکور مملو از مواد غذایی غیرمجاز و غیربهداشتی بود، ابراز کرد: در جریان گشت مشترک بازرسان، تخلف این انبار محرز و با دستور دادستان شهرستان شاهرود، نسبت به پلمب انبار اقدام شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه این انبار با هدف صیانت از سلامت شهروندان پلمب شده است، گفت: با هر نوع تخلفی که سلامت مردم را به خطر بیاندازد بدون مماشات برخورد جدی خواهد شد.

