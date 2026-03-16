کسب ۲ رتبه خبرگزاری مهر در جشنواره مطبوعات مازندران و شمال

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر مازندران در نهمین جشنواره مطبوعات استان و دومین جشنواره رسانه ای منطقه ای شمال کشور موفق به دریافت تندیس و رتبه شد.

در این جشنواره، «علیرضا نوری کجوریان» مدیر خبرگزاری مهر در مازندران موفق به دریافت رتبه دوم بخش تیتر در جشنواره مطبوعات مازندران شد همچنین دومین جشنواره رسانه ای منطقه ای شمال نیز در بخش تیتر شایسته تقدیر شناخته و تندیس و لوح جشنواره اهدا شد.

در بخشی از لوح تقدیر که به امضای محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران رسیده، آمده است: از اینکه در راه حقیقت و رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق و وثیق به تصویر عینی از واقعیت تلاش نموده اید و در راه دست یابی به اطلاعات حقیقی و موثق همسو با وجدان اخلاقی و شرافت حرفه ای با رعایت احترام به حق فردی حفظ حریم و اسرار خصوصی و شئون انسانی که مطابق با قوانینملی و بین المللی مربوط به حفظ حقوق شهرت با معیارهای اخلاقی است، اهتمام ورزیده اید تشکر نموده و به پاس تلاش های مجددانه و ارزنده شما در نهمین دوره جشنواره رسانه ای استان مازندران و کسب عنوان رتبه دوم بخش تیتر این لوح تقدیم حضور پر مهرتان می شود از ایزد منان برای شما توفیق و تداوم هدایت سعادت سرافزاری و سربلندی تمنا دارم.