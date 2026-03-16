آمادگی کمیته امداد هرمزگان برای دریافت فطریه و کفارات مردم مومن

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با اشاره به آغاز فرآیند جمع آوری زکات فطریه در سراسر استان هرمزگان اظهارداشت: زکات فطریه نه ‌تنها یک واجب شرعی، بلکه نماد ایمان، اخلاص و همدلی آحاد مردم روزه دار و مومن با اقشار کمتربرخوردار؛ به خصوص در شرایط ویژه ی فعلی که کشور عزیزمان درگیر جنگ تحمیلی با دشمن متخاصم و جنایتکار آمریکایی - صهیونی است و همچنین ادای این فریضه واجب اهمیت ویژه ای دربحث کاهش فقر و تحقق عدالت اجتماعی نیز دارد.

وی افزود: شهروندان و هم استانی های گرانقدر برای اطمینان کامل از صحت و امنیت پرداخت‌ها، می توانند زکات فطریه و کفارات خود را با استفاده از مسیرهای رسمی اعلامی از سوی دبیرخانه شورای زکات استان (کمیته امداد هرمزگان) پرداخت نمایند.

دبیر شورای زکات استان هرمزگان؛ آسان ترین، سریع ترین و مهم‌ترین روش‌های پرداخت زکات فطریه و کفارات را روشهای نوین راه اندازی شده نظیر شماره گیری کد دستوری # ۵*۰۷۶*۸۸۷۷* یا وبگاه اینترنتی www.emdad.ir ، دستگاه‌های خودپرداز هوشمند مستقر در نانوایی‌ها؛ در قالب طرح «نانینو» و یا واریز مستقیم به شماره کارت های رسمی اعلام‌شده از طرف کمیته امداد استان هرمزگان عنوان کرد.

باسره با بیان اینکه علاوه بر روش های نوین و الکترونیکی در نظر گرفته شده، تمامی دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و پایگاه ها و صندوق‌های مستقر در سطح شهرها و روستاها ، در مکان های اقامه نماز عید نیز در روز عید فطر آماده دریافت وجوهات هستند؛ تاکید کرد: مبالغ جمع‌آوری‌شده در قالب زکات فطریه در هر منطقه ای، درکوتاه ترین زمان ممکن و به صورت کاملاً شفاف در اختیار نیازمندان واقعی همان منطقه قرار می گیرد.

دبیر شورای زکات استان هرمزگان در ادامه بیان کرد شماره کارت‌های رسمی برای پرداخت فطریه و کفارات را به شرح زیر است:

فطریه عام: ۶۰۳۷ ۹۹۷۹ ۵۰۰۵ ۹۶۰۱

فطریه سادات: ۶۰۳۷ ۹۹۷۹ ۵۰۰۶ ۷۸۷۷

کفاره غیر عمد: ۶۰۳۷ ۹۹۷۹ ۵۰۰۷ ۶۱۴۲

کفاره عمد: ۶۰۳۷ ۹۹۷۹ ۵۰۰۸ ۴۴۱۹

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان ضمن قدردانی و سپاس از همراهی مردم و خیرین با پویش مردمی «ایران همدل» در ماه رمضان؛ گفت: بی شک انجام این فریضه الهی، علاوه بر تطهیر روح، نشانه‌ای از تعهد دینی و نوع‌دوستی مردم شریف و مؤمن است.

این مقام مسئول در پایان با دعوت از مردم نیک اندیش استان برای استفاده از نرم افزارهای بانکی نظیر ایوا، بله، نظر و سنا و پرداخت از طریق QR Code اختصاصی کمیته امداد؛ خاطرنشان کرد: هدف اصلی بهره گیری از بستر این نرم افزارها و روشهای نوین، تسهیل در پرداخت ها و رساندن کمک‌های مردمی در سریع‌ترین زمان به مستضعفان واقعی است.