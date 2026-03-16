پرداخت بیش از ۲۳۳ میلیارد ریال فطریه و کفارات در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری با اشاره به استقبال گسترده مردم در پرداخت زکات فطره و کفارات اظهار کرد: در سال گذشته مردم مؤمن دیار مینودری بیش از ۲۳۳ میلیارد ریال زکات فطره و کفارات به دبیرخانه شورای زکات مستقر در کمیته امداد استان پرداخت کردند.
وی افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است و در مجموع، عملکرد استان در این حوزه به ۱۰۷ درصد تحقق برنامه تعیینشده رسیده است.
مدیرکل کمیته امداد تأکید کرد: زکات جمعآوریشده در هر منطقه در همان محل هزینه میشود و مبالغ دریافتی در کوتاهترین زمان ممکن در سرفصلهای پیشبینیشده به مصرف میرسند.
ظاهری با اشاره به نحوه هزینهکرد زکات اظهار کرد: «از مجموع مبالغ جمعآوریشده، ۸۲ درصد در زمینههای کمک به محرومان شامل جهیزیه، درمان، تحصیل، تأمین مسکن، اطعام و معیشت هزینه شده و ۱۸ درصد نیز برای ساخت و مرمت اماکن مذهبی و بهسازی معابر اختصاص یافته است.»
وی تصریح کرد: در سال جاری، همزمان با برگزاری نماز عید سعید فطر، پایگاههای کمیته امداد در محلهای برگزاری نماز مستقر خواهند بود و آماده دریافت فطریه روزهداران در سراسر استان هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اعلام کرد: هماستانیهای عزیز میتوانند فطریه و کفارات خود را از طریق شمارهکارتهای بانکی مربوط به هر سرفصل پرداخت کنند؛ بهنحوی که فطریه عام از طریق کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۸۱۹۹، فطریه سادات از طریق کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۶۴۶۵، کفاره غیر عمد از طریق کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۴۷۳۳ و کفاره عمد از طریق کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۳۰۰۷ قابل پرداخت است.
همچنین مردم میتوانند با ورود به سامانه سما به نشانی sama.emdad.ir یا استفاده از کد دستوری #۵*۰۲۸*۸۸۷۷* مبالغ زکات فطره و کفارات خود را بهصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.
