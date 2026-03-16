تسهیل مبادلات مالی نانوایان اصفهان؛ رصد آنلاین انبار کالاهای استراتژیک

کوروش خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات جلسه اخیر کارگروه اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: در این نشست دو موضوع مهم شامل مشکلات ایجاد شده در مبادلات مالی نانوایان و همچنین ساماندهی و نظارت هوشمند بر انبارهای استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در روزهای اخیر به دلیل اختلال موقتی در سامانه بانکی نانوایان، امکان برداشت وجه برای برخی از آنان محدود شده بود که این مسئله می‌توانست در تأمین مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران مشکلاتی ایجاد کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: بر همین اساس مقرر شد تا زمان رفع کامل مشکل بانکی و بازگشت سامانه به حالت عادی، نانوایان بتوانند از طریق درگاه‌های جایگزین مبالغ حاصل از فروش را مدیریت کنند تا روند پخت و عرضه نان به مردم با اختلال مواجه نشود.

خسروی با بیان اینکه این تصمیم به صورت موقت اتخاذ شده است، تصریح کرد: به محض پایداری کامل سیستم بانکی، تراکنش‌ها مجدداً به روال عادی گذشته بازخواهد گشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های استان برای هوشمندسازی نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات مهم کارگروه اقتصادی، الزام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به تهیه فهرست جامع تمامی انبارهای فعال در سطح استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: هدف از این اقدام ایجاد یک سامانه هوشمند و مبتنی بر پیامک برای ثبت و به‌روزرسانی لحظه‌ای موجودی کالاهای اساسی از جمله شکر، برنج و روغن در انبارهای استان است.

وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سامانه، امکان رصد برخط میزان ذخایر استراتژیک فراهم می‌شود و مدیران می‌توانند در زمان افزایش تقاضا یا پیک مصرف، تصمیمات دقیق‌تر و سریع‌تری برای تنظیم بازار اتخاذ کنند.

خسروی همچنین درباره تأمین اقلام مورد نیاز ایام نوروز گفت: خوشبختانه استان اصفهان در زمینه ذخیره‌سازی میوه شب عید پیشرو بوده و این اقلام زودتر از بسیاری از استان‌ها خریداری و ذخیره شده است.

وی افزود: توزیع رسمی میوه شب عید شامل سیب و پرتقال نیز از روز یکشنبه گذشته در مراکز منتخب استان آغاز شده و تلاش شده است دسترسی مردم به این اقلام به شکل مناسب و با قیمت مصوب فراهم شود.