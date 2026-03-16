۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

تسهیل مبادلات مالی نانوایان اصفهان؛ رصد آنلاین انبار کالاهای استراتژیک

تسهیل مبادلات مالی نانوایان اصفهان؛ رصد آنلاین انبار کالاهای استراتژیک

اصفهان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان از تصمیمات جدید برای رفع مشکل نقدینگی نانوایان و راه‌اندازی سامانه هوشمند رصد موجودی کالاهای اساسی در انبارهای استان خبر داد.

کوروش خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات جلسه اخیر کارگروه اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: در این نشست دو موضوع مهم شامل مشکلات ایجاد شده در مبادلات مالی نانوایان و همچنین ساماندهی و نظارت هوشمند بر انبارهای استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در روزهای اخیر به دلیل اختلال موقتی در سامانه بانکی نانوایان، امکان برداشت وجه برای برخی از آنان محدود شده بود که این مسئله می‌توانست در تأمین مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران مشکلاتی ایجاد کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: بر همین اساس مقرر شد تا زمان رفع کامل مشکل بانکی و بازگشت سامانه به حالت عادی، نانوایان بتوانند از طریق درگاه‌های جایگزین مبالغ حاصل از فروش را مدیریت کنند تا روند پخت و عرضه نان به مردم با اختلال مواجه نشود.

خسروی با بیان اینکه این تصمیم به صورت موقت اتخاذ شده است، تصریح کرد: به محض پایداری کامل سیستم بانکی، تراکنش‌ها مجدداً به روال عادی گذشته بازخواهد گشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های استان برای هوشمندسازی نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات مهم کارگروه اقتصادی، الزام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به تهیه فهرست جامع تمامی انبارهای فعال در سطح استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: هدف از این اقدام ایجاد یک سامانه هوشمند و مبتنی بر پیامک برای ثبت و به‌روزرسانی لحظه‌ای موجودی کالاهای اساسی از جمله شکر، برنج و روغن در انبارهای استان است.

وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سامانه، امکان رصد برخط میزان ذخایر استراتژیک فراهم می‌شود و مدیران می‌توانند در زمان افزایش تقاضا یا پیک مصرف، تصمیمات دقیق‌تر و سریع‌تری برای تنظیم بازار اتخاذ کنند.

خسروی همچنین درباره تأمین اقلام مورد نیاز ایام نوروز گفت: خوشبختانه استان اصفهان در زمینه ذخیره‌سازی میوه شب عید پیشرو بوده و این اقلام زودتر از بسیاری از استان‌ها خریداری و ذخیره شده است.

وی افزود: توزیع رسمی میوه شب عید شامل سیب و پرتقال نیز از روز یکشنبه گذشته در مراکز منتخب استان آغاز شده و تلاش شده است دسترسی مردم به این اقلام به شکل مناسب و با قیمت مصوب فراهم شود.

