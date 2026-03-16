۶۰۰ هزار مواد محترقه در شهرضا کشف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک سواری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود : در بازرسی از این خودرو، ۶۰۰ هزار انواع مواد محترقه کشف و توقیف شد.

وی تاکید کرد: این محموله غیرمجاز که احتمالاً برای توزیع در ایام پایانی سال تهیه شده بود، به همراه متهم به مراجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در این باره اضافه کرد: نیروی انتظامی با جدیت تمام با هرگونه قاچاق و حمل مواد خطرناک و غیرمجاز برخورد می‌کند. در شرایط حساس کنونی و زمان بحران‌های احتمالی مرتبط با ناامنی‌ها، همین ترقه‌ها و مواد آتش‌زا می‌توانند باعث ایجاد رعب و وحشت عمومی، شایعات کذب و اختلال در آرامش جامعه شوند. ترقه‌ها و مواد آتش‌زا نه تنها خطرناک و غیرقانونی هستند، بلکه عامل اصلی حوادث دلخراش انفجار، سوختگی و آسیب‌های جانی به ویژه در میان کودکان و نوجوانان می‌شوند.

وی افزود:مواد محترقه حاوی مواد شیمیایی ناپایدار هستند و می‌توانند به راحتی منفجر شوند و باعث از دست دادن انگشتان، دست یا حتی جان افراد شوند همچنین ممنوعیت قانونی: حمل، تولید، فروش و استفاده از انواع ترقه و مواد آتش‌زا جرم است و بر اساس قانون با مجازات‌های سنگین (جریمه نقدی و حبس) مواجه می‌شود.

سرهنگ پورخاقان از خانواده ها خواست هرگز ترقه‌ها را در اختیار کودکان قرار ندهید. حوادث سالانه صدها مصدوم و کشته به جا می‌گذارد. ایمن بمانید و از تفریحات ایمن لذت ببرید و شهروندان گرامی، هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه حمل یا فروش ترقه را فوراً به پلیس ۱۱۰ گزارش دهید. امنیت شما، اولویت ماست.