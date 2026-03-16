موج جدید حمله موشکی و فعال شدن آژیرهای خطر در تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از فعال شدن گسترده آژیرهای خطر در تلآویو، مناطق مرکزی و شمال فلسطین اشغالی در پی موج جدید حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر داد.
منابع صهیونیستی همچنین از وقوع چندین انفجار شدید در تلآویو و هجوم هزاران صهیونیست به پناهگاهها خبر دادند.
همزمان گزارش شد که یک موشک ایرانی به فرودگاه بن گوریون اصابت کرده است.
این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که کلاهک بارشی موشک شلیک شده از ایران به هشت نقطه در مرکز اراضی اشغالی اصابت کرده و خسارات گسترده و جراحاتی نیز به دنبال داشت.
همچنین گزارشهایی نیز از اصابت موشک در «شوهام» و «ریشون لتصیون» منتشر شده که تخریبهای گستردهای را در پی داشته است.
