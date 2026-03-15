به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات اطلاعاتی ارشد رژیم اشغالگر، اذعان کردند که ثبات و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران از برآوردهای قبلی نهادهای آنها بیشتر بوده است.
نشریه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» در این باره نوشت: برآورد مذکور نشان میدهد با وجود ناآرامیها در داخل ایران و حمله نظامی خارجی، نظام همچنان کنترل بالایی بر اوضاع دارد.
این در حالی است که یائیر گولان جانشین پیشین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس حزب دمکرات این رژیم، اذعان کرد، ایران «حریفی سرسخت و شکستناپذیر» است و توانسته در برابر فشارها و جنگهای طولانی ایستادگی کند؛ اعترافی که همزمان با هشدار او درباره ورود رژیم اسرائیل به «مرحله ناامیدی» در جنگ مطرح شد.
نشریه صهیونیستی «معاریو» در این باره نوشت که گولان، در گفتوگو با رادیو ۱۰۳ افام با هشدار نسبت به آینده جنگ، به ناتوانی اسرائیل در برابر قدرت و استقامت ایران اذعان کرد و گفت که این رژیم به «مرحله ناامیدی» نزدیک شده است.
رئیس حزب اسرائیلی «دموکراتها» با اشاره به تشدید تنشها در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: دو سال و نیم است که درگیر جنگ هستیم و هیچیک از جبههها، از غزه و لبنان تا ایران، در آستانه بسته شدن نیست. این وضعیت برای اسرائیل بسیار خطرناک است.
وی با بیان اینکه رسیدن به هر دستاوردی «روزها و حتی هفتهها» زمان میبرد، تأکید کرد، با وجود نتانیاهو در آستانه ورود به مرحله ناامیدی هستیم.
این مقام سابق نظامی با اعتراف به اینکه «هیچ کشوری را نمیتوان تنها با آتش جنگ شکست داد»، تصریح کرد این واقعیت درباره ایران کاملاً صدق میکند.
گولان با اشاره مستقیم به توان دفاعی و استقامت ایران گفت: ایرانیها حریفی سرسخت هستند که توانستند هشت سال جنگ با عراق را تحمل کنند و تسلیم نشوند، باید واقعبین باشیم.
