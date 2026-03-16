به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران، با یاد شهیدان والامقام ناوشکن دنا، از ساعاتی پیش مراکز مهم و راهبردی رژیم صهیونی را آماج حملات پهپادی قرار داد.

روابط عمومی ارتش با صدور اطلاعیه شماره ۳۰ اعلام کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به جنایات دشمن آمریکایی صهیونی از ساعاتی پیش مراکز مهم و راهبردی تسلیحات سازی رافائل و صنایع هوایی (IAI) رژیم صهیونی را هدف حملات پهپادی قرار داده است. مرکز تسلیحات سازی رافائل در توسعه سامانه‌های دفاع هوایی مانند گنبد آهنین، موشک‌های اسپایک و فناوری‌های سایبری برای ارتش رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند.

مرکز صنایع هوایی (IAI) در تولید هواپیماهای نظامی، پهپادها، موشک‌ها، سامانه‌های پدافندی و توسعه سامانه‌های حیاتی مانند سپر موشکی «ارو» فعالیت داشته است.