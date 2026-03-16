سردار مهدوی:ارتباط دانشگاه و صنعت درخراسان جنوبی نیازمند تقویت جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی ظهر دوشنبه در شورای اقتصاد دانشبنیان خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از دغدغههای مهم در حوزه دانشبنیان، موضوع تربیت و پشتیبانی از ایدهها از مرحله شکلگیری تا تجاریسازی است که در پارکهای علم و فناوری و مراکز دانشبنیان دنبال میشود.
وی با قدردانی از پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی افزود: خروجی اقدامات انجامشده در دوره مدیریت استاندار محترم، نتایج خوبی به همراه داشته، اما همچنان شرکتهایی وجود دارند که با وجود ظرفیت بالا، به دلیل مشکلات مالی و تأخیر بانکها در پرداخت تسهیلات، ناچار به انصراف یا توقف برنامههای خود میشوند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: گاهی یک طرح پس از تصویب، با برنامهریزی وارد مرحله اجرا میشود اما به دلیل تورم و فاصله زمانی تا دریافت تسهیلات، هزینهها چند برابر شده و عملاً امکان تحقق اهداف اولیه از بین میرود؛ این مسئله فشار مضاعفی بر شرکتهای نوپا وارد میکند.
سردار مهدوی با تأکید بر آمادگی برای کمک به حل این مشکلات گفت: ما آمادگی داریم هم در حوزه سختافزاری و هم نرمافزاری، برای کاهش بار از دوش شرکتهای دانشبنیان ورود کنیم.
وی بیان داشت: در حوزه سختافزاری، تأمین مکان و زیرساخت از اولویتهاست و پروژههایی که سالها به طول انجامیده باید با تخصیص اعتبارات مشخص به سرانجام برسد.
وی در ادامه به ظرفیتهای نرمافزاری و ایدهمحور استان اشاره کرد و افزود: سال گذشته تلاش شد ایدههای ارزشمندی که در استان شکل گرفته، ساماندهی و هدایت شود و امروز شاهد هستیم برخی از این ایدهها در آستانه تبدیل شدن به دستاوردهای مهم هستند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی از شکلگیری یک دستاورد جدید دانشبنیان در حوزه دفاعی در استان خبر داد و گفت: یکی از محصولات دانشبنیان خراسان جنوبی در حوزه دفاعی، مراحل نهایی و تستهای پایانی را پشت سر میگذارد که در صورت موفقیت، افتخاری برای استان و کشور خواهد بود.
سردار مهدوی با انتقاد از ضعف ارتباط میان دانشگاهها و بخش صنعت تصریح کرد: متأسفانه هنوز حلقه ارتباطی مؤثر و خروجیمحور میان دانشجویان، صنعت و دستگاههای اجرایی بهصورت عملی شکل نگرفته و اگر این پیوند برقرار شود، بسیاری از گرههای اجرایی و مدیریتی باز خواهد شد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نقشآفرینی استاندار خراسان جنوبی در این حوزه گفت: با توجه به سوابق و تجربه استاندار محترم در استانهای دیگر، امیدواریم در خراسان جنوبی نیز گام بزرگ و ماندگاری در حوزه اقتصاد دانشبنیان برداشته شود.
نظر شما