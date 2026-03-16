مسعود منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهروندان محترم استان اصفهان میتوانند تا پایان خردادماه سال آینده، جهت دریافت پروانه ساختمانی با تعرفه سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.
وی افزود: این تصمیم با هدف رفاه حال شهروندان و به پاس قدردانی از حضور گسترده و استقامت مردم در میادین و خیابانها اتخاذ شده است.
منتظری با اشاره به نامه ارسالی از سوی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تصریح کرد: بر اساس اجرای بند (۳) آییننامه مالی شهرداریها و هماهنگی انجامشده با شورای امنیت کشور، صدور پروانههای ساختمانی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ مطابق تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ و بدون افزایش مبلغ عوارض انجام میشود.
وی تأکید کرد: شهرداریهای استان موظفاند این بخشنامه را اجرا و خدمات مربوط به صدور پروانهها را با همان تعرفه سال ۱۴۰۴ ارائه کنند تا فشار اقتصادی جدیدی بر شهروندان وارد نشود.
