۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

تعرفه صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌های اصفهان تا پایان خرداد

اصفهان - مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: پروانه ساختمانی در شهرداری‌های استان بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد سال آینده محاسبه می‌شود.

مسعود منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهروندان محترم استان اصفهان می‌توانند تا پایان خردادماه سال آینده، جهت دریافت پروانه ساختمانی با تعرفه سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

وی افزود: این تصمیم با هدف رفاه حال شهروندان و به پاس قدردانی از حضور گسترده و استقامت مردم در میادین و خیابان‌ها اتخاذ شده است.

منتظری با اشاره به نامه ارسالی از سوی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تصریح کرد: بر اساس اجرای بند (۳) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و هماهنگی انجام‌شده با شورای امنیت کشور، صدور پروانه‌های ساختمانی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ مطابق تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ و بدون افزایش مبلغ عوارض انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: شهرداری‌های استان موظف‌اند این بخشنامه را اجرا و خدمات مربوط به صدور پروانه‌ها را با همان تعرفه سال ۱۴۰۴ ارائه کنند تا فشار اقتصادی جدیدی بر شهروندان وارد نشود.

کد خبر 6776226

