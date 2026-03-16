شرایط امنیتی در کرمان پایدار است؛ آمادگی برای میزبانی از مسافران نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر دوشنبه در بازدید سرزده از بازار کرمان و عمدهفروشیهای کرمان با بیان اینکه همه کالاها و اقلام مورد نیاز شهروندان در بازار کرمان وجود دارد، گفت: مشکلی به لحاظ تامین نیازهای عمومی در بازار نداریم و امیدواریم با این شرایط بتوانیم وضعیت موجود را ادامه داده و نیازهای مردم در بازار موجود باشد.
وی افزود: مواردی از کالا و اقلام خوراکی نیز که احتمال کمبود آن پیشبینی می شد، در مذاکره با تولیدکنندگان و تامین کنندگان؛ وارد شده و در اختیار بازار قرار گرفته است.
طالبی، ادامه داد: با هماهنگی و موافقت صورت گرفته مقرر شد تا نهادههای دامی مورد نیاز از محل انبارهای استراتژیک استان کرمان تامین و در اختیار مرغداران جهت جوجهریزی و تامین نیازهای آینده استان قرار گیرد و مشکلی در تامین مرغ و تخممرغ استان کرمان وجود ندارد.
استاندار کرمان با بیان اینکه قیمتها، تابع ضوابط و مقررات نظام قیمتگذاری کشور است افزود: امیدواریم اقلام تولید داخل به میزان مورد نیاز تهیه و تولید شود، ضمن اینکه واردات نیز توسط دولت در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: حمل نهادهها به داخل استان کرمان نیز حل شده و در حال انجام است و امیدواریم قیمت ها تعدیل شود.
طالبی، در پایان خاطر نشان کرد: شرایط پایدار امنیتی را در استان شاهد هستیم و پیشبینی میشود که کرمان میزبان مسافران و گردشگران باشد و استان را برای این شرایط آماده میکنیم.
