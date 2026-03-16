بسته های معیشتی خیرین در بین جامعه هدف بهزیستی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی از مشارکت گسترده مردم در ایام جنگ رمضان خبر داد و گفت: این حرکت مردمی نمادی از همبستگی اجتماعی و روحیه نوع‌دوستی خیرین و نیک اندیشان استان است و بسته های معیشتی خیرین به دست مددجویان بهزیستی رسبد

وی افزود: در این ایام با همراهی خیرین بیش از ۲هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی، ۱۶ مورد کمک‌هزینه درمان،۶۶۱دست پوشاک،. ۷مورد کمک‌هزینه تعمیر مسکن و غذای گرم میان جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی استان توزیع شد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: در جریان این پویش همکاری و همیاری مردم و خیرین بیانگر افزایش مشارکت اجتماعی در حوزه‌ی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

کرمی ضمن تقدیر از مردم نیکوکار استان، تصریح کرد: چنین حرکت‌های خودجوش مردمی نقش مؤثری در تداوم خدمات حمایتی سازمان داشته و نشان‌دهنده‌ عمق باور جامعه نسبت به ارزش‌های انسان‌دوستی، مهربانی و همبستگی ملی است.

وی خاطر نشان کرد :پایگاه دائمی جذب کمک های مردمی بهزیستی استان زنجان واقع در میدان پروین اعتصامی و کلیه ادارات بهزیستی در شهرستانها آماده دریافت نیات خیر مردم است و همچنین عموم مردم می توانند با انتخاب درگاه مشارکت های مردمی به آدرس http://mosharekat.behzisti.ir نوع کمک و شهر مورد نظر خودرا برای یاری انتخاب کرده و آنلاین در کنار نیازمندان واقعی باشند

مدیرکل بهزیستی استان زنجان یادآور شد خیرین می توانند هدایای نقدی خود را با استفاده از کد دستوری # ۲۵۰۰۰*۶۶۵۵* به شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۷۸۲۱۶۸ و شماره حساب ۴۱۶۸۰۳۴۵۴۱۷۶۶۵۴۸ واریز نمایید.