سرویس دهی در خط ۵ مترو به حالت عادی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: با تلاش مستمر و حضور به‌موقع نیروهای فنی و تیم‌های مدیریت بحران، نقص فنی پیش‌آمده در بخش‌هایی از خط پنج برطرف شده و سرویس‌دهی در این مسیر اکنون بدون هیچ‌گونه محدودیت در حال انجام است.

شرکت بهره‌برداری مترو تهران ضمن قدردانی از همکاری و صبوری مسافران گرامی در زمان بروز اختلال، اعلام می‌کند که در حال حاضر تمامی قطارها طبق برنامه زمان‌بندی معمول و بدون محدودیت در حال حرکت هستند و خدمات‌رسانی به‌صورت ایمن و منظم ادامه دارد.

گفتنی است ؛ اختلال ناشی از شرایط جنگی، حدفاصل ایستگاه‌های تهران-صادقیه تا وردآورد از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۴:۰۰موجب اعمال محدودیت موقت در سرویس‌دهی خط پنج شده بود که هم‌اکنون به‌طور کامل برطرف شده است.