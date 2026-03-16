۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

توزیع و عرضه بیش از ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ کشتار روز در آذربایجان غربی

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع و عرضه بیش از ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ کشتار روز طی سه روز اخیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا اصغری در این زمینه افزود: میزان مصرف روزانه مرغ گرم در سطح استان به طور میانگین ۲۴۰ تن است که این میزان تولید مازاد بر نیاز مردم استان بوده و در سه روز اخیر به طور میانگین ۳۵۰ تن روزانه به بازار تزریق شده است.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می شود و این استان تامین کننده مرغ مورد نیاز استانهای همجوار نیز هست و هیچ کمبودی در تامین گوشت مرغ یا سایر اقلام پروتئینی در استان وجود ندارد.

اصغری با اشاره به فعالیت ۱۳ کشتارگاه طیور در استان، تاکید کرد: با توجه به جوجه ریزی مطلوب‌ در بهمن ماه هیچ کمبودی در تامین مرغ استان وجود نخواهد داشت، حتی مازاد بر مصرف نیز تولید می شود.

وی افزود: این اقدام در راستای مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان صورت گرفته و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، روند کشتار و توزیع مرغ در استان به‌طور مستمر و روزانه رصد و پیگیری می شود.

