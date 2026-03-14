  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

توزیع ۳۷۳ تن مرغ کشتار روز بازار آذربایجان غربی؛ تولید استمرار دارد

توزیع ۳۷۳ تن مرغ کشتار روز بازار آذربایجان غربی؛ تولید استمرار دارد

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع  و عرضه بیش از ۳۷۳ تن مرغ گرم کیسه ای و قطعه بندی شده در سطح بازار استان در روز شنبه ۲۳ اسفند ماه سال جاری خبر داد.

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: میزان مصرف روزانه مرغ گرم در سطح استان به طور میانگین ۲۱۰ تا ۲۴۰ تن است که این میزان تولید مازاد بر نیاز مردم استان به بازار تزریق شده است.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می شود و این استان تامین کننده مرغ مورد نیاز استانهای همجوار نیز هست و هیچ کمبودی در تامین گوشت مرغ یا سایر اقلام پروتئینی در استان وجود ندارد.

اصغری با اشاره به فعالیت ۱۳ کشتارگاه طیور در استان، تاکید کرد: با توجه به جوجه ریزی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه ای در بهمن ماه هیچ کمبودی در تامین مرغ استان وجود نخواهد داشت، حتی مازاد بر مصرف نیز تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار افزود: روزانه بازرسان این سازمان برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها نظارت و بازرسی های لازم را انجام می‌دهند و هیچ کمبودی در خصوص تامین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در استان وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: مردم می‌توانند با اطمینان خاطر، بدون نگرانی کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

کد خبر 6774549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها