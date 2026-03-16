  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

برداشت ۶۰ هزار تن گندم به زودی در هرمزگان آغاز می‌شود

بندرعباس-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان از برداشت ۶۰ هزار تن گندم طی روز های آینده در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رمضان پور اظهار کرد: خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان هرمزگان با ظرفیت پیش‌بینی شده برداشت حدود ۶۰ هزار تن به زودی آغاز می‌شود. بر اساس آخرین برآوردها، سطح زیر کشت گندم در این استان حدود ۱۳۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان را شامل می‌شود.

رمضان‌پور افزود: برداشت گندم از نیمه دوم فروردین‌ماه آغاز خواهد شد و استان هرمزگان با اجرای به‌موقع این طرح، در جمع استان‌های پیشگام کشور قرار گرفته است. در این راستا، ۱۴ مرکز خرید در سراسر استان هرمزگان به‌طور کامل تجهیز و آماده خدمت‌رسانی به کشاورزان عزیز شده‌اند.

رمضان‌پور در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه، از حقوق و منافع کشاورزان استان هرمزگان در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور، حمایت و تضمین می‌گردد.

کد خبر 6776293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها