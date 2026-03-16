به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رمضان پور اظهار کرد: خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان هرمزگان با ظرفیت پیش‌بینی شده برداشت حدود ۶۰ هزار تن به زودی آغاز می‌شود. بر اساس آخرین برآوردها، سطح زیر کشت گندم در این استان حدود ۱۳۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان را شامل می‌شود.

رمضان‌پور افزود: برداشت گندم از نیمه دوم فروردین‌ماه آغاز خواهد شد و استان هرمزگان با اجرای به‌موقع این طرح، در جمع استان‌های پیشگام کشور قرار گرفته است. در این راستا، ۱۴ مرکز خرید در سراسر استان هرمزگان به‌طور کامل تجهیز و آماده خدمت‌رسانی به کشاورزان عزیز شده‌اند.

رمضان‌پور در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه، از حقوق و منافع کشاورزان استان هرمزگان در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور، حمایت و تضمین می‌گردد.