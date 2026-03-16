معرفی فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه، در مراسمی به پیشنهاد سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان، با حکمی از طرف سردار احمد وحیدی جانشین فرماندهی کل سپاه، سرهنگ پاسدار «سجاد رضوانیان فر» به عنوان فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل علیه السلام معرفی شد.

این مراسم با حضور سرتیپ پاسدار محمد نظر عظیمی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی امام حسین(ع) برگزار شد.

بنابراین گزارش، پیش از این سرتیپ دوم پاسدار محمد علیپور عهده دار این مسئولیت بودند که از زحمات و تلاشهای وی تکریم به عمل آمد.