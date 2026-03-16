  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

معرفی فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) لرستان

خرم‌آباد- فرمانده جدید تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه، در مراسمی به پیشنهاد سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان، با حکمی از طرف سردار احمد وحیدی جانشین فرماندهی کل سپاه، سرهنگ پاسدار «سجاد رضوانیان فر» به عنوان فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل علیه السلام معرفی شد.

این مراسم با حضور سرتیپ پاسدار محمد نظر عظیمی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی امام حسین(ع) برگزار شد.

بنابراین گزارش، پیش از این سرتیپ دوم پاسدار محمد علیپور عهده دار این مسئولیت بودند که از زحمات و تلاشهای وی تکریم به عمل آمد.

کد خبر 6776391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها