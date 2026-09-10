به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا از روز ۱۷ شهریورماه با حضور ۳۳۸ کاراته‌کا از ۲۱ کشور در شهر امان پایتخت کشور اردن آغاز شد و نمایندگان استان کرمان با حضور در بخش‌های کاتا و کومیته نوجوانان و جوانان، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشتند.

کاراته‌کاهای کرمانی در این رقابت‌ها در چندین بخش به روی تاتامی رفتند و با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره، در مجموع چهار نشان رنگارنگ را برای کاروان ورزشی تیم ملی کاراته ایران در این رقابت‌ها به ارمغان آوردند.

طلای باران شادفر در وزن ۵۴- کیلوگرم

در نخستین روز این رقابت‌ها و در بخش کومیته دختران، باران شادفر نماینده کرمان در وزن ۵۴- کیلوگرم، رقابت خود را با قدرت آغاز کرد.

شادفر، در نخستین مبارزه خود برابر «یو چن زی» از چین تایپه قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر یک به برتری رسید.

این کاراته‌کای کرمانی در ادامه برابر «وانی» از هند به روی تاتامی رفت و پس از اینکه مبارزه در وقت قانونی با تساوی بدون گل به پایان رسید، در هانتی موفق شد بر حریف خود غلبه کند و جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.

نماینده کرمان در دیدار پایانی نیز برابر «حسا الراشد» از عربستان سعودی قرار گرفت و با برتری ۳ بر یک، عنوان قهرمانی وزن ۵۴- کیلوگرم را از آن خود کرد تا نخستین مدال طلای کرمانی‌ها در این رقابت‌ها به دست آید.

نقره محمد انکوتی در کاتای نوجوانان

در بخش کاتای انفرادی نوجوانان پسران نیز محمد انکوتی دیگر نماینده کرمان، مسیر خود را تا دیدار نهایی با پیروزی طی کرد.

انکوتی، در نخستین دیدار خود با نتیجه ۵ بر صفر «حسین بشیر» از سوریه را شکست داد و در مبارزه دوم نیز برابر «آیهام افانه» از اردن کشور میزبان با نتیجه ۴ بر یک به برتری رسید تا به فینال رقابت‌های کاتای انفرادی نوجوانان آسیا راه پیدا کند.

کاتارو کرمانی در دیدار پایانی برابر «سیائو هونگ یی» از چین تایپه قرار گرفت، اما در پایان نتیجه را به حریف خود واگذار کرد و با کسب مدال نقره، عنوان نایب‌ قهرمانی آسیا در کاتای انفرادی نوجوانان را به خود اختصاص داد.

یزدان قوام؛ دومین نقره کرمان در کاتا

در کاتای انفرادی جوانان نیز یزدان قوام، نماینده کرمان بود که با عملکردی قدرتمند خود را به دیدار پایانی رساند.

قوام، در نخستین مرحله با نتیجه ۵ بر صفر «رائد العقبی» از اردن میزبان را شکست داد و در ادامه نیز با همین نتیجه برابر «آدام جودهوری» از بنگلادش به پیروزی رسید تا راهی فینال شود.

نماینده کرمان در دیدار نهایی به مصاف «یعقوب بوکاوا» از عربستان رفت و در یک رقابت نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب حریف شد تا با کسب مدال نقره، عنوان نایب‌قهرمانی کاتای انفرادی جوانان آسیا را به دست آورد.

طلای ستایش قانعی‌فرد در کومیته

در ادامه رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه آسیا در اردن، دیگر نماینده کرمان در بخش کومیته در دومین روز مسابقات به روی تاتامی رفت.

ستایش قانعی‌فرد، در وزن ۵۳- کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، در نخستین مبارزه خود برابر «لایان السعید» از اردن قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید تا راهی دیدار نهایی شود.

قانعی‌فرد، در فینال مقابل «رماه خیات» از عربستان سعودی قرار گرفت و با ارائه نمایشی مقتدرانه، حریف خود را با نتیجه ۱۰ بر ۲ شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد.

به این ترتیب، دومین مدال طلای کاراته‌کاهای کرمان در این دوره از رقابت‌ها نیز توسط قانعی‌فرد به دست آمد.

حذف همدم‌جو با هانسوکو

در سومین روز این رقابت‌ها نیز ابوالفضل همدم‌جو در وزن ۶۰- کیلوگرم به عنوان دیگر نماینده کرمان در بخش کومیته به رقابت پرداخت.

همدم‌جو، در نخستین مبارزه خود برابر «ایمان بن احمت» از مالزی قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید.

نماینده کرمان در مبارزه دوم برابر «سلطان سایری» از عربستان سعودی به میدان رفت و در شرایطی که با نتیجه ۴ بر صفر از حریف خود پیش بود، با اعلام هانسوکو از ادامه رقابت‌ها بازماند و از گردونه مسابقات کنار رفت.

سهم چهارمدالی کرمان از آوردگاه آسیایی

با پایان رقابت نمایندگان استان کرمان در بیست‌ و چهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا، کارنامه کرمانی‌ها با کسب چهار مدال شامل ۲ نشان طلا و ۲ نشان نقره به ثبت رسید.

در این رقابت‌ها، باران شادفر در کومیته وزن ۵۴- کیلوگرم و ستایش قانعی‌فرد در کومیته وزن ۵۳- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند و محمد انکوتی در کاتای انفرادی نوجوانان و یزدان قوام در کاتای انفرادی جوانان نیز با کسب مدال نقره، عنوان نایب‌قهرمانی آسیا را به دست آوردند و در نهایت سهم این استان از رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه آسیا در امان اردن، چهار مدال رنگارنگ بود.