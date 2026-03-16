  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

قیمت مصوب مرغ در مازندران کیلویی ۲۹۰ هزار تومان است

ساری - معاون امور اقتصادی استانداری مازندران قیمت مرغ را در استان کیلویی ۲۹۰ هزار تومان اعلام کرد و فروش بالاتر از آن را تخلف دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی عصر دوشنبه در جلسه کمیته اقدام مشترک از تأکید بر نظارت های جدی فروشگاه های سطح استان خبر داد و گفت: از امروز خروج مرغ زنده از استان مازندران ممنوع است و این روند تا اطلاع ثانوی و تعادل قیمت مرغ گرم در استان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: از ۱۱ اسفندماه تاکنون ۱۳۲ تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۱۰ هزار تومان در سطح استان توزیع شد و این روند تا تعادل قیمت ها در روستاها، بخش ها و شهرهای مازندران ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از تخلف فروش هر کیلوگرم مرغ گرم بیش از ۲۹۰ هزار تومان خبر داد و گفت: در صورت مشاهده قیمت بالاتر از آن جریمه خواهند شد و مردم موارد را به شماره های ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش کنند.

تولایی بیان کرد: تخم مرغ به اندازه کافی در استان موجود است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد و فرمانداران مباشر برای خرید و توزیع تخم مرغ را به جهاد کشاورزی معرفی کنند.

وی اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی بدون هیچ مماشاتی با متخلفان معیشت مردم برخورد خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران اضافه کرد: از امشب بازرسان در کشتارگاه های استان مستقر می‌شوند تا نسبت به کنترل قیمت در سطح استان اقدام و در صورت تخلف پلمپ خواهند شد.

تولایی ادامه داد: نانوایی ها مکلف هستند ۲ کپسول گاز ۵۰ کیلویی داشته باشند تا مشکلی در پخت نان همشهریان ایجاد نشود.

کد خبر 6776409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها