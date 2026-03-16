ضرورت برپایی انتخابات باشکوه و با مشارکت بالا در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی عصر دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان با بیان اینکه تحقق راهبردهای چهارگانه انتخابات شامل امنیت، مشارکت، رقابت و سلامت» است، اظهار کرد: این راهبردها خط قرمز استانداری و ستاد انتخابات مازندران است و همه اعضای ستاد موظف‌اند با نهایت دقت و مسئولیت‌پذیری برای تحقق آن تلاش کنند؛ چرا که این موضوع هم وظیفه اسلامی و هم وظیفه ملی ماست.

وی با قدردانی از هدایت‌های استاندار و همراهی دستگاه‌های مختلف افزود: در استان ما فضای همدلی و وفاقی شکل گرفته که مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز بوده است و در سفر اخیر ایشان به مازندران، این همگرایی مورد تحسین قرار گرفت.

سوادکوهی همکاری میان هیئت اجرایی و هیئت نظارت را عامل تقویت روند انتخابات دانست و گفت: تعامل سازنده و ارتباط تنگاتنگ میان این دو مجموعه، به شفافیت و اعتبار بیشتر انتخابات کمک خواهد کرد.

وی افزود: انتخابات پیش‌رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه نخستین انتخابات در دولت چهاردهم و نیز نخستین انتخابات در دوره رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) خواهد بود. امیدواریم این انتخابات در فضایی آرام، بانشاط و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین از جمله روندهای الکترونیکی برگزار شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور برای برگزاری به‌موقع انتخابات گفت: سیاست نظام همواره بر اجرای انتخابات در موعد مقرر بوده و این استمرار رویکرد امام راحل، شهیدان انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: مرکز فرماندهی انتخابات استان باید از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات استان استفاده کند تا انتخاباتی باشکوه، قانونمند و با مشارکت بالا برگزار شود.

سوادکوهی همچنین خطاب به اعضای ستاد انتخابات استان از آنان خواست پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را برای تقویت تعاملات اجتماعی و ایجاد فضای رقابتی سالم در اختیار معاونت سیاسی قرار دهند و تصریح کرد: من خود را شاگرد و برادر کوچک همه اعضای ستاد می‌دانم و با دقت نظر، پیشنهادهای سازنده شما را دنبال خواهم کرد.