مشتاق: حفاظت از انفال و منابع طبیعی در شرایط جنگی نیز ادامه دارد

رضوان مشتاق رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی-آمریکایی را محکوم کرد و بر ضرورت تداوم فعالیت‌های حفاظتی منابع طبیعی در تمامی شرایط تاکید کرد.

مشتاق با قدردانی از تعامل و همراهی مردم شریف شهرستان جاسک با نیروهای یگان حفاظت، گفت:حفاظت از انفال و منابع طبیعی بدون وقفه و در تمامی شرایط ادامه دارد. هرگونه سوءاستفاده از شرایط جنگی با اشد مجازات و بدون هیچ‌گونه مماشات و با همکاری دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی در تمامی شرایط از جمله دوران جنگ به وظایف محوله خود عمل خواهد کرد و مردم شریف شهرستان جاسک همواره همراه و پشتیبان این نهاد بوده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی جاسک در پایان از همیاران و حافظین طبیعت خواست تا هرگونه تخلف از جمله زمین خواری،قطع درختان و ساخت و ساز در اراضی ملی و دولتی را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ گزارش نمایند.