خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ در پی افزایش تهدیدات امنیتی و تلاش برای مقابله با شبکه‌های جاسوسی و نفوذ، چندی پیش مجلس شورای اسلامی طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را به تصویب رساند. این قانون که با هدف صیانت از امنیت ملی و مقابله با هرگونه همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، به تشدید مجازات برای افرادی می‌پردازد که به هر شکل در حوزه‌های اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی یا فناوری با دولت‌های متخاصم همکاری داشته باشند. هدف اصلی از تصویب این قانون، تقویت سازوکارهای حقوقی کشور برای مقابله با نفوذ امنیتی و شبکه‌های جاسوسی عنوان شده است.

بر اساس مفاد این قانون، هرگونه جمع‌آوری، انتقال یا در اختیار قرار دادن اطلاعات حساس کشور برای دولت‌های متخاصم یا نهادهای وابسته به آن‌ها، مصداق جاسوسی تلقی شده و مشمول مجازات‌های سنگین خواهد بود. همچنین همکاری با رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مالی، اقتصادی، فناوری یا امنیتی نیز از جمله مواردی است که در این قانون جرم‌انگاری شده است. همچنین بر اساس یکی دیگر از مواد این قانون، در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی و نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تشدید می‌شود.

در همین راستا و با توجه به اینکه در حال حاضر کشور درگیر جنگ تحمیلی ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی است، ضرورت دارد این قانون به صورت دقیق اجرا شود و با کسانی که به هر نحوی با دشمنان همکاری می‌کنند، برخورد قاطع شود.

با همکاری‌کنندگان با دشمن مماشات نخواهد شد

حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی که بعد از جنگ ۱۲ روزه و بر اساس نیازهای لازم به تصویب رسید، گفت: خصومت آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران آشکار و مبرهن است و باید با همکاری‌کنندگان با دشمن برخورد لازم صورت گیرد.

وی افزود: با وجود این قانون و سایر قوانین موجود که در حوزه نحوه برخورد با همکاری، همصدایی یا همراهی با دشمنان وجود دارد و به ویژه که در زمان جنگ وضعیت خاصی پیدا کرده و موضوع تشدید می‌شود، همگان می‌دانند که باید از هرگونه همکاری با متخاصمان پرهیز کنند. شاید پیش از این جنگ برخی از افراد فریب خورده محسوب می‌شدند و با آن‌ها مدارا می‌شد، اما دستگاه قضا در ایام جنگ تحت هیچ شرایطی با افراد بازی خورده مماشات نمی‌کند و با آن‌ها بر اساس قانون مجلس برخورد می‌شود تا عبرتی برای دیگران باشند.

ضریب نفوذ دشمن به حداقل ممکن رسیده است

همچنین فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه می‌گوید: در قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، پدیده نفوذ به طور دقیق تعریف و برای سطوح مختلف آن جرم‌انگاری شده است. بر اساس این قانون، نه تنها همکاری مستقیم، بلکه هرگونه ایجاد دسترسی غیرمجاز برای سرویس‌های بیگانه به زیرساخت‌ها و داده‌های حساس کشور، در زمره جرائم علیه امنیت ملی قرار گرفته و مشمول سنگین‌ترین مجازات‌هاست.

وی تاکید کرد: اکنون ضابطان قضایی با اتکا به این مواد قانونی، ابزارهای لازم برای برخورد پیش‌دستانه با هرگونه تحرک مشکوک را در اختیار دارند. از سوی دیگر، امروز هماهنگی میان مردم و مسئولان امنیتی به اوج خود رسیده، به طوری که گزارش‌های مردمی از تحرکات مشکوک، بخشی از منظومه دفاعی ما را تشکیل می‌دهد. این انسجام ملی در کنار قانون جدید، ضریب نفوذ دشمن را به حداقل رسانده و اجازه نخواهد داد حوادث تلخ گذشته تکرار شود.

هرگونه اقدام علیه امنیت ملی، مشمول اشد مجازات خواهد بود

طبق گفته عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب قانون مذکور در مجلس شورای اسلامی بعد از جنگ ۱۲ روزه، تمامی خلأهای نفوذ گروهک‌های جاسوسی و عوامل نیابتی را مسدود کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس توضیح داد: ما اکنون با قانونی به‌روز شده روبرو هستیم که نه تنها جاسوسی سنتی، بلکه همکاری با گروهک‌های تروریستی در فضای مجازی و تبادلات مالی مشکوک را نیز تحت پیگرد شدید قرار می‌دهد. در این قانون، هرگونه اقدام علیه امنیت ملی که به نفع دشمن و به ضرر ملت ایران انجام شود به‌ویژه در شرایط جنگی و حساس کنونی مشمول اشد مجازات خواهد بود.

همراهی‌کنندگان با دشمن نسبت به عواقب اقدامات خود آگاه باشند

اسماعیل کوثری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به اهمیت اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گفت: برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه به دشمن کمک می‌کنند که هر دو مصداق خیانت به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران است، همه افراد باید نسبت به عواقب چنین اقداماتی آگاه باشند.

مباحث مذکور به خوبی گویای این مسئله است که مجلس، قانون کارآمدی را برای تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با دشمنان این مرز و بوم به تصویب رسانده و ابزارهای قانونی لازم را در اختیار قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی قرار داده است تا ریشه نفوذ را بخشکانند. بر این اساس، همکاری‌کنندگان با دشمن به ویژه در ایام جنگ باید بدانند که جاسوسی و کمک آنان به بیگانگان بدون هزینه نیست و باید منتظر عواقب اقدامات خود باشند.