رضوان مشتاق: با هرگونه تصرف و تخریب اراضی ساحلی برخورد خواهد شد

رضوان مشتاق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک، در شرایط کنونی نیز همچون پاسداران طبیعت، مأموریت صیانت از حریم ۶۰ متری دریا را در نوار ساحلی ۲۵۰ کیلومتری این شهرستان برعهده دارند.

وی با بیان اینکه این محدوده پس از حدود ۵۰ سال از تصویب قانون اراضی مستحدث و ساحلی به‌طور کامل تثبیت و اسناد مالکیت آن اخذ شده است، افزود: مأموران یگان حفاظت به‌صورت مستمر در سواحل مکران حضور دارند و اجازه هیچ‌گونه تجاوز، تصرف یا تخریب را به افراد سودجو و فرصت‌طلب نمی‌دهند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جاسک تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی شهرستان، هرگونه اقدام برای تصرف اراضی ملی و ساحلی در این ایام، بدون هیچ‌گونه مماشاتی و بر اساس قانون پیگیری خواهد شد و متصرفان تا رفع تصرف و اعمال مجازات قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.