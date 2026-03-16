همواره اراده الهی بر اراده شیطانی پیروز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در آخرین نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت در سال 1404 که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و شهید والا مقام امام خامنه ای (رضوان الله علیه) گفت : امیدواریم خون پاک ایشان در پیشبرد برنامه های اسلام و جهان شمول کردن حرکت های اسلامی موثر واقع شود.

حجت الإسلام والمسلمین نواب افزود: تفکراتی که از جزیره بدنام آغاز و با جنایتکار کودک کش همراه می شود ، خدای بزرگ اجازه نخواهد داد که غالب شود.

وی اضافه کرد: امروز از فراعنه جز بد نامی و از رهبران الهی جز خوش نامی چیزی باقی نمانده است .

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در ادامه به فرمایشی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و با بیان اینکه خداوند همیشه این دین را پیش می برد، اظهار داشت: تلاش های نابخردانه افرادی که پایبند به انسانیت نیستند موجب تنفر از آنان و درخشش جبهه حق می شود، امروز در جهان موجودی بدنام تر از این دو نفر که، یکی در قساوت و کودک کشی و دیگری سابقه دار در جزیره بد نام است و با هم توافق دارند، نداریم .

وی ادامه داد : امیدواریم خداوند ما را یاری کند رهرو امامان انقلاب و در حمایت و پیشبرد برنامه های رهبر سوم انقلاب اسلامی کوشا باشیم .

در ادامه این جلسه، علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با تسلیت شهادت امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای واشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته با شروع جنگ رمضان در 9 اسفند اظهار داشت: از همان روز اول موضوع بازگشت معتمرین و زائران عتبات به کشور در دستور کار بود و با توجه به مهلت اعلام شده از طرف عربستان برای تعیین تکلیف حج تمتع سال 1405 این موضوع نیز مورد بررسی و اقدام قرار گرفت.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: کلیه خدمات در خصوص بازگشت معتمرین هم از مسیر مکه به مدینه، از مدینه به مرز عرعر، ورود از مرز عرعر و انتقال به مدینه الحجاج عراق و رسیدگی تیم پزشکی و تشکیل ستاد در مرز شلمچه و انتقال به استان ها با قطار و اتوبوس، به خوبی صورت گرفت.

رشیدیان با اشاره به حداکثر رضایت معتمرین در مسیرهای بازگشت اضافه کرد: تمام ستاد و زائران را بدون مسئله از عربستان تخلیه کردیم.

وی به برقراری اعزام ها به عتبات با برنامه ریزی های صورت گرفته اشاره کرد و اظهار داشت: برای ثبت نامی ها تا پایان فروردین در صورت تمایل برای اعزام ، برنامه ریزی ها صورت می گیرد و در صورت اعلام انصراف ، وجه مورد نظر عودت داده می شود.

وی ادامه داد: در حج تمتع 1405 با توجه به شرایط ایجاد شده با برنامه ریزی مجدد و بررسی های جلسات کارشناسی، برای اعزام واجدین شرایط و احتمال تغییر اعزام از هوایی به زمینی که به زودی اعلام می شود، انجام خواهد شد.

رشیدیان همچنین با اشاره به حضور میدانی مردم در میادین گفت: موضوع برپایی ایستگاه های صلواتی خدمت رسان به مردم هم از دیگر خدماتی است که در این روزها در دستور کار است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی شده است تا اربعین امام شهید خامنه ای عزیز این خدمت رسانی ادامه داشته باشد، گفت: ۹۵ ایستگاه خدماتی در سراسر کشور برپا شده است و بیش از 1400 نفر از کارگزاران در این ایستگاه ها در کنار مردم مشغول خدمت هستند و در یکی از ایستگاه ها یک نفر از کارگزاران به شهادت رسید.

در این جلسه، همچنین اکبر رضائی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در گزارشی به برنامه های حج پیش رو اشاره کرد و گفت: جلسات کارشناسی در خصوص نحوه اعزام و اعلام واجدین شرایط برگزارشده است و به زودی بعد از جمع بندی نتایج اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی ها برای برگزاری اعزام به حج تمتع صورت گرفته است تا حج پیش رو به نحو احسن برگزار شود.

حجت الإسلام والمسلمین نواب هم با اشاره به سابقه بازگشت زائران به صورت زمینی در حج و عمره گذشته گفت: تلاش شود از تجربه تردد زمینی استفاده و بهینه سازی شود تا بهترین خدمات به زائران ارائه گردد .

وی تصریح کرد: در برنامه ریزی ها برای حج تمتع ، بالاترین سطح خدمات در نظر گرفته شود تا رضایتمندی زائران بیشتر حاصل گردد .

همچنین در ادامه این جلسه، نصراله فرهمند مدیرعامل موسسه عمره سعادت با اعلام آمار بازگشت معتمرین گفت: در مسیر بازگشت 2000 نفر از معتمرین به صورت ریلی بازگشتند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای عمره سال 1405 در حال انجام و جلسات کارشناسی برای برگزاری آن صورت گرفته است .

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با شاره برگزاری عمره در سال های گذشته گفت: لزوم باز مهندسی در برگزاری عمره با استفاده از ظرفیت افراد داخلی و خارجی وجود دارد و باید در این حوزه اقدامات لازم صورت گیرد.

در این جلسه همچنین سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج وزیارت با اشاره به اینکه در عمره 1404 ، 12967 نفر در مدینه و 94809 نفر در مکه ویزیت شدند، ادامه داد: طی عملیات عمره 112 نفر در مدینه و 65 نفر در مکه بستری و 15 نفر در مدینه و 11 نفر در مکه فوت شدند.