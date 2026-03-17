به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر شنبه در این آیین ضمن محکومیت حمله ظالمانه رژیم صهیونی آمریکای به خاک میهن اسلامی و تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان گفت؛ این پروژه جزو پروژه هایی است که با اجرای آن مردم را خوشحال خواهد کرد.

وی عنوان کرد: شهر ارومیه دارای پتانسیل بسیار قوی در حوزه سرمایه گذاری دارد و با اجرای این پروژه های سرمایه گذاری، استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه در کنار شهرهای دیگر خواهد درخشید.

استاندار آذربایجان غربی ضمن تشکر از خدمات بهینه مدیریت شهری در اجرای پروژه های شهری گفت؛ بارها گفته این و باز می گویم که با تمام توان از شهرداری ارومیه حمایت می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: امروز پس از گذشت چندین سال ، شرایط فعلی پروژه میدان امام (ره) قابل قبول نبوده و امید است با همت مدیریت شهری بزودی شاهد افتتاح یک پروژه عظیم باشیم.

رحمانی با بیان اینکه پروژه سرمایه گذاری میدان امام (ره) یکی از مهمترین پروژه های سرمایه گذاری است، افزود: این پروژه یکی از پروژه های ماندگار در شهر ارومیه خواهد بود و با اتمام آن مردم از اقصی نقاط دنیا برای تماشای آن به شهر ارومیه خواهند آمد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: با مقصران گذشته کاری نداریم اما مقصران امر بعد از این باید مشخص شوند.

وی خاطر نشان کرد: همه باید در پیشبرد اهداف نظام و دولت همت کنیم و امروز ما در قبال همه چیز مسئول هستیم.

استاندار آذربایجان غربی گفت: سرعت عمل در پروژه های سرمایه گذاری باید در دستور کار مسوولان و مدیریت شهری قرار بگیرد .