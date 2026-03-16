ظرفیت اقامتی در ساری ۲۶ هزار نفر - شب است

ابوالقاسم قادری در گفت وگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل ستاد اسکان و اماکن اقامتی در مرکز استان خبر داد و بیان کرد: بازدید های مستمر توسط کارشناسان ادارات میراث فرهنگی، بهداشت، صمت و اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در غالب تیم های بازرسی مشترک از واحدهای اقامتی و اماکن اسکان انجام می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی با اظهار اینکه ۲۶ هزار نفر ظرفیت اقامتی اعم از ۱۱ هزار نفر اقامتگاه رسمی و ۱۵ هزار نفر اقامتگاه غیر رسمی و ۶۵۰۰ نفر اسکان اضطراری داریم بیان داشت: از جمله تمهیداتی که برای آسیب دیدگان جنگ تحمیلی اتخاذ شده ،بخشی اسکان رایگان وبخشی تخفیفات ویژه برای این عزیزان میباشد.

قادری در پایان افزود: بازدید های روزانه جهت ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به هموطنانمان که اقصی نقاط کشور در این شهرستان حضور می یابند و همشهریان عزیز در حال اجرا است.