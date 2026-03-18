به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده اظهار کرد: در راستای رفاه حال مسافران ورودی به همدان در شرایط جنگ و بهمنظور همراهی و همدلی با هموطنان، تمامی واحدهای اقامتی استان شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذیرها، بومگردیها و سایر مراکز اقامتی با ارائه تخفیف ویژه پذیرای گردشگران خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه هتلها و مراکز اقامتی استان هیچگونه افزایش نرخی نخواهند داشت، افزود: مسافران میتوانند از تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه اقامت خود بهرهمند شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به رویکرد مسئولیتپذیری فعالان گردشگری همدان ادامه داد: این اقدام با هدف کاهش دغدغههای هموطنان آسیبدیده از شرایط جنگی و تقویت روحیه همدلی در جامعه صورت گرفته است.
وی افزود: تمامی مراکز اقامتی با تمام ظرفیت در آمادهباش کامل قرار دارند و نظارت بر کیفیت خدمات و استمرار فعالیتها در ایام نوروز بهصورت ویژه انجام میشود.
معصوم علیزاده در پایان با بیان اینکه امسال تمرکز اصلی بر ارائه خدمات باکیفیت به مسافران است، یادآور شد: ستاد اسکان استان ذیل ستاد اجرایی خدمات سفر تشکیل شده و تمامی امکانات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران در همدان فراهم شده است.
