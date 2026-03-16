به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: طی سامانه بارشی اخیر شاهد بارش شدید باران در محورهای مواصلاتی استان بودیم که در برخی از شهرستان‌ها شدت بارش‌ها منجر به آب‌گرفتگی و ریزش سنگ در سطح محورها مواصلاتی شد.

وی ادامه داد: تمام گشت‌های عملیاتی راه‌وترابری این اداره کل در قالب ۳۷۰ نیروی راهدار و ۲۹۸ دستگاه ماشین‌آلات در محورها مستقر و عملیات پایش و کنترل محورهای مواصلاتی و هدایت آب‌های سطحی و رفع آب‌گرفتگی و پاک‌سازی سطح جاده را انجام می‌دهند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان داشت: در حال حاضر با تلاش راهداران محورهای اصلی و فرعی استان باز و تردد به‌صورت روان برقرار است.