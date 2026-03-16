ملانوری: شهدا متعلق به همه ملت ایران و جهان اسلام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه دوشنبه در دیدار با خانواده شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا ضمن تسلیت و تبریک شهادت شهیدان «اسماعیل زهدی شمس»، «حسین قادری» و «مهدی اسعدی» این واقعه را مایه افتخار ملت ایران و جهان اسلام دانست و اظهار کرد: امروز سراسر ایران میدان جهاد و مبارزه هستند و ملت ما در مسیر دفاع از ارزش‌ها و مقابله با ظلم ایستاده است.

وی با بیان اینکه فقدان جوانان متعهد و مؤمن داغی سنگین برای خانواده‌ها است اما شهادت را نعمتی الهی برای بندگان صالح خداوند است، افزود: همه ما در غم خانواده‌های شهدا شریک هستیم و خود را قدردان ایثار این عزیزان می‌دانیم.

استاندار همدان با اشاره به شرایط کنونی منطقه و تقابل با رژیم صهیونیستی و حامیان آن، ادامه داد: همان‌گونه که مراجع عظام تقلید اعلام کردند امروز سراسر این سرزمین میدان جهاد و مبارزه است و زن و مرد، پیر و جوان این ملت در مسیر دفاع از ارزش‌ها و مقابله با ظلم ایستاده‌اند.

ملانوری‌شمسی با تاکید بر جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی، یادآور شد: شهدا زنده‌ هستند و نام و راه آنان در تاریخ ماندگار خواهد بودچراکه از ابتدای شکل‌گیری مکتب اسلام، شهادت به‌عنوان بیمه‌نامه ماندگاری این مکتب مطرح بوده و مجاهدت‌ها و ایثارگری‌ها موجب تداوم آن شده است.

وی با اشاره به نقش جبهه مقاومت در مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی، افزود: ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه جهان، از فلسطین و غزه گرفته تا لبنان و دیگر مناطق، چشم امید به مقاومت و ایستادگی ملت ایران و رزمندگان آن دوخته‌اند.

استاندار همدان خانواده‌های شهدا را مایه افتخار جامعه دانست و گفت: اگرچه داغ از دست دادن فرزند بسیار سنگین است، اما افتخار پدر و مادر شهید بودن جایگاهی است که نصیب هر کسی نمی‌شود و این شهدا متعلق به همه ملت ایران و جهان اسلام هستند.

ملانوری‌شمسی در پایان ضمن آرزوی صبر و سلامتی برای خانواده‌های شهدا، ادامه داد: خدمت به مردم و پاسداری از راه شهدا وظیفه‌ای سنگین بر دوش مسئولان است و امیدواریم به برکت دعای خانواده‌های معظم شهدا، همگی در مسیر خدمت و دفاع از ارزش‌ها موفق باشیم.