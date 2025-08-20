نامگذاری فرودگاه همدان به نام سپهبد شهید «شادمانی»

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در آئین نامگذاری فرودگاه بینالمللی همدان به نام سردار سپهبد شهید علی شادمانی اظهار کرد: این اقدام ادای احترام به مقام والای ایثار و شهادت است.
وی با تأکید بر جایگاه ارزشمند فرهنگ ایثار و شهادت گفت: بزرگترین سرمایه نظام، حضور و مشارکت آگاهانه مردم در همه صحنههاست؛ بهویژه خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران که عزیزترین سرمایههای خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردهاند.
ملانوریشمسی افزود: فرزندان این سرزمین، جان خود را نه برای منافع شخصی یا صرفاً دفاع از مرزها، بلکه برای آزادی، عزت و کرامت جامعه بشری نثار کردهاند. در میان ما کودکانی هستند که هرگز پدر خود را ندیدهاند؛ چراکه پدرانشان پیش از تولد فرزندان، راه شهادت را انتخاب کردهاند. این فداکاری عظیم تنها نزد خانوادههای شهدا و در محضر خداوند شناخته میشود.
استاندار همدان با یادآوری اینکه این استان بیش از هشت هزار شهید و فرماندهانی برجسته همچون سردار حاج حسین همدانی و سردار سپهبد شهید شادمانی را تقدیم انقلاب کردهاند، تأکید کرد: این شخصیتها از پیشگامان و الگوهای ماندگار تاریخ انقلاب هستند و ابعاد وجودی و خدماتشان هنوز بهطور کامل شناخته نشده است.
وی شهید شادمانی را نمونه یک فرمانده مؤمن، انقلابی، ولایتمدار، دانشمند و کارآمد توصیف کرد و گفت: ایشان در پایان دوران خدمت خود از سوی فرماندهی کل قوا به جایگاهی ارزشمند منصوب شد و ساعاتی بعد با افتخار به فیض شهادت نائل آمد؛ مسیری که مزد سالها خدمت صادقانه در مکتب اسلام و انقلاب بود.
ملانوریشمسی تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از خود شهادت نیست. ملت ایران ملتی بصیر و وفادار به آرمانهاست که در دفاع مقدس و همه بحرانها با حضور آگاهانه، سرنوشت کشور را رقم زده است.
استاندار همدان در پایان یادآور شد: نامگذاری فرودگاه بینالمللی همدان به نام سردار شهید شادمانی، نهتنها ادای احترام به مقام شامخ این شهید عزیز است، بلکه فرصتی ارزشمند برای استان و کشور به شمار میآید.
