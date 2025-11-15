به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان، اظهار کرد: دفاع مقدس تنها رویدادی تاریخی نیست، بلکه ستونهای هویت انقلاب اسلامی را تشکیل داده و حفظ و ترویج ارزشهای آن وظیفهای همگانی است.
وی با قدردانی از تلاشهای سردار ظفری و تبریک به سردار بهاریان برای آغاز مسئولیت جدید افزود: حضور در جمع خادمان حوزه دفاع مقدس افتخار بزرگی است؛ زیرا آنان عمر و توان خود را در راه خدمت به نظام اسلامی و پاسداشت مجاهدت رزمندگان فدا کردهاند.
ملانوری شمسی تأکید کرد: ارزشهایی که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت، پایههای مکتب مقاومت و الهامبخش ملتهای آزادیخواه جهان است. این دستاوردها باید تبیین، مستندسازی و به نسلهای آینده منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد: ملتهایی که از ریشهها و ارزشهای خود فاصله بگیرند، ناچار به پرداخت هزینههای سنگین خواهند بود؛ بنابراین انتقال درست فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان، وظیفهای ملی و عمومی است.
استاندار همدان با تجلیل از خدمات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور گفت: این نهاد با بهرهگیری از نیروهای فرهنگی متعهد، نقش مهمی در پاسداری از هویت و اسناد مقاومت ایفا کرده و باید در گام دوم انقلاب پاسخگوی نیازهای نسل جدید باشد.
وی ادامه داد: روحیه اتحاد، ایمان و مقاومت مردم ایران در دفاع مقدس، امروز نیز میتواند در مقابله با جنگ شناختی و رسانهای دشمن راهگشا باشد. همان روحیه جهادی اگر در میدان فرهنگ و رسانه تکرار شود، پیروزی ما حتمی است.
ملانوری شمسی با تأکید بر اینکه حفظ ارزشهای دفاع مقدس مسئولیت عمومی است، افزود: همه نهادها و دستگاهها باید سهم خود را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کنند؛ چراکه هر اقدام فرهنگی در مسیر زنده نگه داشتن یاد شهدا، گامی در تحکیم بنیانهای انقلاب محسوب میشود.
استاندار همدان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مشترک دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی، استان همدان بتواند در گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت پیشگام باشد و این میراث گرانسنگ را به بهترین شکل به نسلهای آینده منتقل کند.
نظر شما