بهره مندی ۴ هزار بیمار فشارخون و دیابت از خدمات سلامت در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر،اصغر زائری رئیس مرکز بهداشت با بیان اینکه در شرایط حساس کشور و با وجود دشواری های ناشی از جنگ، خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان به ویژه بیماران مبتلا به فشارخون و دیابت بی وقفه ادامه دارد، گفت: تیم سلامت با حضور مستمر خود در مراکز ارائه دهنده خدمت، به ۴ هزار و ۲۰۵ بیمار مبتلا به دیابت و فشارخون خدمات بهداشتی و درمانی ارائه داده اند.

زائری با اشاره به اینکه بیماران مبتلا به فشارخون و دیابت نباید مراقبت های بهداشتی و درمانی خود را به تاخیر بیندازند، افزود: یک هزار و ۲۲۷ بیمار مبتلا به دیابت و ۲ هزار و ۹۷۸ بیمار مبتلا به فشارخون در بحران جنگ (از ۹ لغایت ۲۵ اسفندماه) توسط تیم سلامت مرکز بهداشت، خدمات بهداشتی و درمانی دریافت کرده اند که نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه تیم سلامت برای حفظ سلامت مردم است.

وی با تاکید بر تداوم خدمات سلامت در روزهای بحرانی اخیر، تصریح کرد: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت در زمان بحران جنگ، بی وقفه ادامه دارد و شهروندان می توانند با مراجعه به این مراکز، خدمات بهداشتی خود را دریافت کنند.