زنگ هشدار دیابت در هرمزگان؛ قریب به ۲ هزار بیمار شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری با اعلام این خبر اظهار کرد: در طول سال گذشته ۵۴ هزار و ۵۰۲ خدمت مراقبتی و بهداشتی به ۲۴ هزار و ۴۵۶ بیمار مبتلا به دیابت توسط تیم های سلامت در مراکز ارائه‌دهنده خدمات شهری و روستایی در شهرستان بندرعباس ارایه شد.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی زودهنگام بیماران مبتلا به دیابت، افزود: یک هزار و ۹۷۶ بیمار جدید مبتلا به دیابت در سال گذشته توسط تیم سلامت شناسایی و تحت پوشش خدمات مراقبتی قرار گرفتند.

رییس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس تصریح کرد: در سال گذشته، تیم‌های سلامت شامل بهورزان، مراقبان سلامت و پزشکان در مراکز شهری و روستایی، بیش از ۵۴ هزار خدمت مراقبتی، پیگیری و مشاوره‌ای به بیماران دیابتی ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده تداوم فعالیت گسترده و تلاش بی‌وقفه کادر سلامت برای ارتقای سلامت جامعه است.

زائری با تاکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره علائم و پیامدهای دیابت، یادآور شد: بسیاری از افراد از ابتلای خود به دیابت بی‌اطلاع می‌مانند و زمانی مراجعه می‌کنند که بیماری پیشرفت کرده است، از این رو، انجام آزمایش‌های دوره‌ای و غربالگری به‌ویژه برای افراد در معرض خطر، بسیار ضروری و موثر است.