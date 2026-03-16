برداشت بیش از ۲ هزار تن کنار در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین وحدانی معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان میناب با اشاره به عملکرد موفق باغداران در سال زراعی جاری ،اظهار داشت:تاکنون دویست هکتار از باغ‌های کنار شهرستان میناب برداشت شده که میانگین برداشت از هر هکتار حدود ده تن است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار تن محصول در انتظار ارسال به استان‌های همجوار است، افزود: پیش‌بینی می‌شود در مجموع بیش از دو هزار تن کنار از باغ‌های شهرستان میناب در این فصل برداشت شود.

معاون فنی جهاد کشاورزی میناب با اشاره به تنوع رقمی کشت شده در این شهرستان خاطرنشان کرد: شش رقم مختلف از ارقام مرغوب کنار در این شهرستان کشت می‌شود که از جمله می‌توان به آنامیس، هرمز، جاسک، هنگام، کهن و خاوران اشاره کرد.

وحدانی تأکید کرد: هم‌اکنون روی بحث مدیریت باغ و روش‌های غیرشیمیایی مبارزه با آفات تمرکز داریم که نتیجه مثبتی داشته است و محیط زیست را نیز حفظ می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: برداشت محصول تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و باغداران شهرستان میناب با وجود مقاومت در برابر کم‌آبی، عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.