۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

آماده باش یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان ‌غربی با ۱۹ اکیپ خودرو

ارومیه - فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی از تشدید نظارت بر عرصه های کشاورزی با به کارگیری اکیپ های نظارتی از نیروهای یگان حفاظت در سراسر استان خبر داد.

سرهنگ بهرام تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به‌ قرار گرفتن در ایام پایانی سال و عید نوروز ،کلیه نیروهای یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان به صورت آماده باش کامل بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف هیچ گونه اغماضی با متخلفان نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون؛ همکاران یگان حفاظت در قالب ۱۹ اکیپ خودرویی در سطح عرصه های کشاورزی استان حضور داشته و این آماده باش تا پایان تعطیلات عید نوروز سال ۱۴۰۵ هم ادامه دارد.

وی بیان کرد: علیرغم شرایط جنگی حاضر هم، اجرای ماموریت های محوله همکاران در یگان حفاظت با جدیت ادامه داشته و مردم می‌توانند گزارش تخریب و تصرف در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی را به سامانه تلفنی ۱۳۱ و ۱۵۰۴ اطلاع دهند.

کد خبر 6776798

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها