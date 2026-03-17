آماده باش یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان ‌غربی با ۱۹ اکیپ خودرو

سرهنگ بهرام تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به‌ قرار گرفتن در ایام پایانی سال و عید نوروز ،کلیه نیروهای یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان به صورت آماده باش کامل بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف هیچ گونه اغماضی با متخلفان نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون؛ همکاران یگان حفاظت در قالب ۱۹ اکیپ خودرویی در سطح عرصه های کشاورزی استان حضور داشته و این آماده باش تا پایان تعطیلات عید نوروز سال ۱۴۰۵ هم ادامه دارد.

وی بیان کرد: علیرغم شرایط جنگی حاضر هم، اجرای ماموریت های محوله همکاران در یگان حفاظت با جدیت ادامه داشته و مردم می‌توانند گزارش تخریب و تصرف در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی را به سامانه تلفنی ۱۳۱ و ۱۵۰۴ اطلاع دهند.