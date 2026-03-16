به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز، دوشنبه ۲۵ اسفندماه در پنجمین جلسه هیات رییسه دانشگاه و روسای دانشگاه فرهنگیان با تسلیت شهادت رهبر فرزانه و بنده صالح خدا، توفیق فیض شهادت برای امام شهید را بالاترین پاداش الهی برای ایشان قلمداد کرد و با اشاره به فاجعه آمریکا در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای آن، پیامد این صبر واستقامت ملت ایران اسلامی را به فضل الهی پیروزی جبهه اسلام و غرق شدن فرعونیان دانست.

وزیر آموزش وپرورش پس از ارائه گزارش رییس دانشگاه فرهنگیان با قدردانی از رییس، اعضای هیات رییسه و رؤسای دانشگاه فرهنگیان کشور بابت تمامی زحمات و تلاش صورت پذیرفته دریکسال اخیر باا شاره به جنگ آمریکایی و صهیونیستی ونقش تک تک افراد در این مصاف تحمیلی، ترکیبی گفت: دشمن با جنگ نظامی و حمله مستقیم، جنگ اقتصادی و جنگ امنیتی که نقطه اوج آن در حوادث دی ماه سال جاری بود و همچنین با جنگ سایبری، آنچه توان داشته است را برای به زانو درآوردن مردم غیور و سلحشور ،مومن و انقلابی به میدان آورد اما به فضل الهی با مجاهدات مردم و رهبری امام شهید ودرادامه انتخاب خلف صالح وفرزند برومند ایشان حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای توسط خبرگان رهبری دشمن به هدف اصلی خود تاکنون نرسیده و پس از آن نیز نخواهد رسید.

وی با تأکید برحضور همه جانبه درعرصه کنشگری اساتید و دانشجو معلمان به چهار نکته مهم در این خصوص اشاره کرد و گفت : تمامی اساتید و دانشجو معلمان خود و خانواده درمیدان و صحنه های اجتماعی حاضر ونقش آفرین باشند.

وی ادامه داد: وظیفه انقلابی و تربیتی همه ی اساتید و دانشجومعلمان در کنار آحاد جامعه تقویت روحیه امید وتاب آوری مقابل دشمن زبون است تا این خیال دشمن نقش برآب شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: رمز پیروزی ایران اسلامی همانگونه که امام شهید و خلف صالح ایشان فرموده اند حفظ اتحاد تمامی آحادجامعه است و باید دانشگاه در این کار با فعالیت های خود میدان داری باشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: استمرار خدمت رسانی در دانشگاه که مشخصا، تربیت معلم با کیفیت در تمامی ابعاد لازم برای معلمی برای آموزش وپرورش است.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان به واسطه نقش ممتازآن در تربیت معلم به واسطه حضور اساتید برجسته و نخبگان دانشجومعلم باید نقش کانونی و میدان داری تبیینی در تمامی عرصه ها و رسانه ها در این آوردگاه باشد.

کاظمی اظهار کرد: باید تمامی کلاس ها دربسترمجازی تا آخرین روز ادامه و اساتید با تببین ابعادمختلف وقایع اخیر و تاریخ انقلاب نسبت به کنشگری دانشجو معلمان نقش آفرینی کنند.

وزیر آموزش وپرورش از رییس و تمامی روسای دانشگاهی دانشگاه فرهنگیان در سطح استانها خواست تا روش های دیگر آموزشی را برای ارایه خدمات علمی و آموزشی در شرایط حاضر را تدبیر کنند.

در این جلسه رجبعلی برزویی؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان با ارائه گزارشی اجمالی در حوزه های فرهنگی، آموزشی و توسعه منابع از رشد این دانشگاه در ابعاد مختلف خبرداد و ازحمایت های دولت و وزیرآموزش و پرورش قدردانی کرد و افزود: در جنگ اخیر نیز دانشگاه دایر و با راه اندازی قرار گاه فرهنگی رسانه ای تولیدات بسیارخوبی در سراسر کشور توسط دانشجو معلمان و اساتید تولید و منتشر می شود که نشان از حضور انقلابی و کنشگرانه این قشر دارد.

وی افزود: با کارفشرده سعی شد ظرف همین ایام تمامی مطالبات و بخش بزرگی از پرداختی ها به بازنشستگان صورت پذیرد و به مدد الهی سایر این مطالبات نیز به زودی پرداخت خواهد شد.