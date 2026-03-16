حمید ظهرابی در حاشیه بازدید از مجموعه حفاظتی توران شاهرود از تجهیز پاسگاه‌های محیط زیست استان سمنان به عنوان یک اولویت مهم خبر داد و با اشاره به لزوم عملیات بازسازی یکی از پاسگاه‌های محیط‌بانی منطقه بیان کرد: بهبود امکانات رفاهی و تجهیز پاسگاه‌ها علاوه بر ارتقای توان نیروهای محیط‌بان، زمینه‌ساز حفاظت پایدارتر و دقیق‌تر از زیستگاه‌ها خواهد بود.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در دیگر بخش سخنان خود بیان کرد: مجموعه حفاظتی توران، زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون یوزپلنگ آسیایی، گور ایرانی و جبیر است و لذا برنامه‌ریزی برای ارتقای حفاظت فیزیکی، مدیریت منابع آب، ساماندهی پروانه‌های چرای دام و تکمیل پروژه ایمن‌سازی محور عباس‌آباد ـ میامی و... گام مؤثری در حفاظت مؤثرتر از تنوع زیستی این منطقه خواهد بود.

ظهرابی بیان کرد: برنامه‌هایی برای تکمیل و توسعه سیستم‌های پایش هوشمند، نصب دوربین‌های جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در منطقه حفاظت‌شده پرور وپارک ملی صیدوا مورد بررسی قرار گرفته است.