به گزارش خبرنگار مهر، انبار سورتینگ مرکبات واقع در روستای قادیکلای بخش بالاتجن شهرستان ساری دوشنبه شب دچار حریق شد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیمهای امدادی و واحدهای عملیاتی آتشنشانی به محل اعزام شدند و هماکنون عملیات اطفای حریق در این واحد صنعتی ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای اولیه از منابع محلی، این حادثه تاکنون هیچگونه تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته است.
در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی، مقامات مسئول ضمن درخواست از شهروندان برای پرهیز از توجه به شایعات، تأکید کردند که هیچگونه فرضیه خرابکاری در این حادثه متصور نیست.
سازمان آتشنشانی نیز اعلام کرد که علت دقیق وقوع این حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات، نتایج آن به صورت رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
