آیت الله عبادی زاده: آمریکا برای همیشه باید منطقه غرب آسیا را ترک کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده دوشنبه شب در نوزدهمین اجتماع حماسی مردم بندرعباس با اشاره به آیه ۲۲ سوره سجده «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُون» اظهار داشت: مردم خیابان‌ها را رها نخواهند کرد چرا که هنگامه‌ انتقام رسیده است و این مطالبه مردمی است که با حضور در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر عرصه را بر خصم زبون تنگ کرده‌اند.

وی افزود: ما باید انتقام همه مصیبت‌هایی را که ملت ما از آمریکای جنایتکار دیده است را بگیریم، امروز روز انتقام از دشمنان است، انتقام خون شهید نصرالله، انتقام شهدا و فرماندهان عزیز سپاه و ارتش، روز گرفتن انتقام شهدای مظلوم میناب، روز انتقام رهبر شهیدمان و تا زمانی که خصم دون را از منطقه بیرون نکنیم عقب نخواهیم نشست.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تاکید کرد: خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا برای همیشه، نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی و پرداخت تمامی خسارت‌هایی که تاکنون به کشور ما وارد کرده‌اند، از جمله مطالبات مردمی است که این شب‌ها در خیابان‌ها حضور دارند.

وی ضمن ستایش حضور پرشور مردم در صحنه افزود: چشم امید بسیاری از ملت‌های آزاده و ستمدیده جهان به مردم ایران دوخته شده است تا برای همیشه طومار رفتارهای قلدرمآبانه استکبار جهانی درهم پیچیده شود و رژیم صهیونیستی به زباله دان تاریخ سپرده شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» تأکید کرد: ما پرچمداران عصر ظهور هستیم و آمادگی داریم همانطوری امام عظیم الشان می‌فرمودند، جنگ، جنگ تا رفع فتنه از جهان، این فتنه را از جهان ریشه‌کن کنیم.