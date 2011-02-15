شهادت مظلومانه دانشجوی بسیجی سند روشن جنایت آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان بسیج مستضعفین در اعتراض به حضور غیرقانونی فتنهگران در روز 25 بهمنماه و به شهادت رساندن دانشجوی بسیجی توسط عوامل فتنهگر بیانیهای صادر کرد.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
انا لله و انا الیه راجعون
بار دیگر دست استکبار و صهیونیسم از آستین منافقین فتنهگر بیرون آمد تا با انتقام گیری از مردم به خیال خام خود با چیدن گلی از بوستان ملت شهیدپرور ایران عقدههای ناشی از شکست بزرگ و تاریخی در مصر و تونس و سایر کشورهای اسلامی را فرو نشانند.
شهادت مظلومانه دانشجوی بسیجی شهید صانع ژاله و مجروحیت چند بسیجی دیگر، نه فقط یک سند روشن بر جنایت آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی است، بلکه استفاده از سلاح گرم در پناه اغتشاشات، نوعی اعلام جنگ مسلحانه فتنهگران علیه ملت غیور و ظلم ستیز ایران است که نباید از چشم مسئولان پنهان بماند و تجدید نظر فوری مسئولان امنیتی و قضائی کشور در برخورد با فتنهگران را اقتضا میکند و نشان میدهد که مطالبه بهحق مردم شریف ایران برای برخورد جدیتر با سران ملعون فتنه، خواسته ای کاملا بهحق و بجاست.
در شرایطی که ملتهای منطقه بیدار شده سران وابسته به غرب را یکی یکی سرنگون میکنند، تلاش تفالههای فتنهگر که با حمایت جاسوسخانه رژیم پلید پادشاهی انگلیس و هدایت رسانههای صهیونیستی و با ایجاد درگیری در چند خیابان و ارسال فیلم آن برای رسانههای سلطهگران جهان سعی میکنند تصویری ناامن از ایران به جهان مخابره کنند و نهضتهای بیداری اسلامی را که از ملت ایران الهام و امید میگیرند مأیوس کنند، بدون شک به نتیجه نخواهد رسید و جز رسوایی سران فتنه بویژه راس پلید آنان را به دنبال نخواهد داشت.
امروز نوکری سران فتنه برای رژیم صهیونیستی مثل روز روشن شده و اگر کوچکترین تردیدی بر این وابستگی رذیلانه وجود داشت حوادث روز گذشته همه تردیدها را در اینکه سران فتنه مهرههای بازی صهیونیسماند، برطرف کرده است. این واقعیت تکلیف دستگاههای امنیتی کشور در برخورد با فتنهگران را سنگین تر میکند.
اندک فریبخوردگانی هم که با اغتشاش زمینه چنین اقدامات جنایتکارانه تروریستی را فراهم میکنند، بدانند که روند پیشروی بیداری اسلامی تا آزادی کامل فلسطین و نجات همه ملتهای منطقه از چنگال استکبار ادامه خواهد یافت و کسانی که در مسیر نهضت بزرگ جهانی اسلام سنگاندازی میکنند، سرنوشتی جز شاه و مبارک ندارند.
شهادت دانشجوی بسیجی صانع ژاله را به مردم شهیدپرور ایران بویژه مردم قهرمان شهرستان پاوه علی الخصوص خانواده صبور و انقلابی این شهید عزیز تبریک و تسلیت عرض میکنیم. رژیم آمریکا و صهیونیستها بدانند که این جنایت بیپاسخ نخواهد ماند و به زودی دست انتقام الهی که از آستین ملتها بیرون آمده، سران جنایتکار این رژیمهای سلطه گر و استبدادی را به سزای اعمالشان خواهد رساند.
شهادت مظلومانه دانشجوی بسیجی شهید صانع ژاله و مجروحیت چند بسیجی دیگر، نه فقط یک سند روشن بر جنایت آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی است، بلکه استفاده از سلاح گرم در پناه اغتشاشات، نوعی اعلام جنگ مسلحانه فتنهگران علیه ملت غیور و ظلم ستیز ایران است که نباید از چشم مسئولان پنهان بماند و تجدید نظر فوری مسئولان امنیتی و قضائی کشور در برخورد با فتنهگران را اقتضا میکند و نشان میدهد که مطالبه بهحق مردم شریف ایران برای برخورد جدیتر با سران ملعون فتنه، خواسته ای کاملا بهحق و بجاست.
در شرایطی که ملتهای منطقه بیدار شده سران وابسته به غرب را یکی یکی سرنگون میکنند، تلاش تفالههای فتنهگر که با حمایت جاسوسخانه رژیم پلید پادشاهی انگلیس و هدایت رسانههای صهیونیستی و با ایجاد درگیری در چند خیابان و ارسال فیلم آن برای رسانههای سلطهگران جهان سعی میکنند تصویری ناامن از ایران به جهان مخابره کنند و نهضتهای بیداری اسلامی را که از ملت ایران الهام و امید میگیرند مأیوس کنند، بدون شک به نتیجه نخواهد رسید و جز رسوایی سران فتنه بویژه راس پلید آنان را به دنبال نخواهد داشت.
امروز نوکری سران فتنه برای رژیم صهیونیستی مثل روز روشن شده و اگر کوچکترین تردیدی بر این وابستگی رذیلانه وجود داشت حوادث روز گذشته همه تردیدها را در اینکه سران فتنه مهرههای بازی صهیونیسماند، برطرف کرده است. این واقعیت تکلیف دستگاههای امنیتی کشور در برخورد با فتنهگران را سنگین تر میکند.
اندک فریبخوردگانی هم که با اغتشاش زمینه چنین اقدامات جنایتکارانه تروریستی را فراهم میکنند، بدانند که روند پیشروی بیداری اسلامی تا آزادی کامل فلسطین و نجات همه ملتهای منطقه از چنگال استکبار ادامه خواهد یافت و کسانی که در مسیر نهضت بزرگ جهانی اسلام سنگاندازی میکنند، سرنوشتی جز شاه و مبارک ندارند.
شهادت دانشجوی بسیجی صانع ژاله را به مردم شهیدپرور ایران بویژه مردم قهرمان شهرستان پاوه علی الخصوص خانواده صبور و انقلابی این شهید عزیز تبریک و تسلیت عرض میکنیم. رژیم آمریکا و صهیونیستها بدانند که این جنایت بیپاسخ نخواهد ماند و به زودی دست انتقام الهی که از آستین ملتها بیرون آمده، سران جنایتکار این رژیمهای سلطه گر و استبدادی را به سزای اعمالشان خواهد رساند.
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