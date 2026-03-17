  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۱۶

حمله پهپادی به پایگاه های آمریکایی در کویت

گزارش ها از حملات پهپادی به پایگاه‌های نیروهای اشغالگر آمریکایی در کویت حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، گزارش‌هایی مبنی بر حمله پهپادی به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در کویت منتشر شده است.

در واکنش به این گزارش‌ها، ستاد ارتش کویت با صدور بیانیه ‌ای تاکید کرد که پدافند هوایی این کشور درحال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.

هنوز جزئیات بیشتری از این حملات، از جمله تعداد پهپادها، اهداف دقیق و میزان خسارت‌های احتمالی، به طور رسمی منتشر نشده است.

در همین حال، گزارش هایی نیز درباره تداوم حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه نظامیان آمریکا در امارات منتشر شده است.

در پی این وضعیت، خبرگزاری امارات اعلام کرد که حریم هوایی امارات به‌عنوان یک اقدام احتیاطی به‌طور موقت بسته شد.

شلیک های موشکی ایران به پایگاه ها و مواضع نیروهای اشغالگر آمریکایی در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس، به دنبال تجاوز آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی به خاک ایران و استفاده از خاک آن کشورها برای تجاوز به ایران آغاز شده است.

کد خبر 6776728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها