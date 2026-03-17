حمله پهپادی به پایگاه های آمریکایی در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، گزارش‌هایی مبنی بر حمله پهپادی به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در کویت منتشر شده است.

در واکنش به این گزارش‌ها، ستاد ارتش کویت با صدور بیانیه ‌ای تاکید کرد که پدافند هوایی این کشور درحال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.

هنوز جزئیات بیشتری از این حملات، از جمله تعداد پهپادها، اهداف دقیق و میزان خسارت‌های احتمالی، به طور رسمی منتشر نشده است.

در همین حال، گزارش هایی نیز درباره تداوم حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه نظامیان آمریکا در امارات منتشر شده است.

در پی این وضعیت، خبرگزاری امارات اعلام کرد که حریم هوایی امارات به‌عنوان یک اقدام احتیاطی به‌طور موقت بسته شد.

شلیک های موشکی ایران به پایگاه ها و مواضع نیروهای اشغالگر آمریکایی در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس، به دنبال تجاوز آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی به خاک ایران و استفاده از خاک آن کشورها برای تجاوز به ایران آغاز شده است.