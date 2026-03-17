رویکرد دوگانه اعتبار نهادهای بین المللی ورزش را از بین خواهد برد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری ضمن تاکید بر اینکه جامعه جهانی ورزش همواره بر پایه‌های صلح، دوستی و برابری بنا شده است، اظهار داشت: باید نسبت به رفتارهای متناقض و تبعیض‌آمیز در قبال برخی کشورها ابراز نگرانی کرد. این رویکرد دوگانه، اعتبار نهادهای ورزشی بین‌المللی را به طور جدی زیر سوال می‌برد.

وی با اشاره به تجاوزات نظامی و اظهارنظرهای تهدیدآمیز اخیر علیه ملت ایران، افزود: سکوت نهادهای ورزشی بین‌المللی در این خصوص "معنادار" است. آمریکا و رژیم صهیونیستی لیاقت حضور در میادین ورزشی را ندارند.

رئیس فدراسیون نجات غریق تصریح کرد: چگونه کشوری که رسماً تیم‌های ورزشی ایران را تهدید می‌کند، همچنان می‌تواند میزبان رویدادهای مهم ورزشی باشد. این موضوع، معیارهای انتخاب و ارزیابی میزبانی‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که اصول اخلاقی در این فرآیندها نادیده گرفته می‌شود.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی آبرویی برای خودشان باقی نگذاشته‌اند و از چشم همه افتاده‌اند. با این حال کشور بزرگ ایران در این جنگ پیروز می‌شود تا داغ بزرگی در دل این دو کشور و دوست‌داران آنها بگذارد.