بارش ۷۹ میلیمتری باران در روستای علی کرمی دمچنار بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای میزان بارش در مناطق مختلف این استان تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح سه شنبه ۲۶ اسفند را اعلام کرد.



بر این اساس در علی کرمی دمچنار بویراحمد ۷۹، مارگون 78، درغک 75، سیرون شبلیز 67، امامزاده علی 66، سی سخت 64.4، دیشموک 64، ستنگان 64، گنجگون 63، تنگ رواق 61‌، تنگ سرخ 59، وزگ 54، گنجه ای 53، کریک 53، دشتروم 52، موشمی زیلایی 51، کالوس 49.5، پراشکفت 49.5، سرآسیاب یوسفی 49، پاتاوه 47.5، منصورخانی کاکان47، یاسوج دولت آباد 46.6، سپیدار45.5، یاسوج فرودگاه 44 میلیمتر باران بارید

همچنین در سوق 44، تل گاه 4، شاه بهرام 42.5، چیتاب 41.5، برم سبز 41، آبده گاه37، سینه نمک 37، لنده 34، باشت جهاد33.5، قلعه دختر 33، دیل 31، قلعه رئیسی 30.3، تنگ پیرزال 30، فیلگاه 30، چرام 27.5، دهدشت 27.1‌، امامزاده جعفر 23.7، دوگنبدان 22.1، سراب ننیز 20، لیکک 19.7 و ماهورباشت 17 میلیمتر باران بارید.